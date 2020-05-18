Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmada 560 bin dolara satıldı

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın 1985 yılında giydiği Air Jordan 1 ayakkabılar, çıkarıldığı açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına satıldı ve 560 bin dolara (Yaklaşık 3 milyon 858 bin TL) alıcı bularak müzayede rekoru kırdı.

Müzayede şirketi Sotheby's tarafından Pazar günü açık artırmayla satışa çıkarılan ayakkabılar için dünyanın dört bir yanından toplam 10 kişi fiyat artırarak yarıştı.

Sotheby's'den yapılan yazılı açıklamada "Teklif savaşları sonucu ayakkabının değeri açık artırmanın son 20 dakikasında tahminlerin 300.000 dolar üzerine çıktı. Ayakkabılar, 150.000 dolar olan ön değerlemenin üç buçuk kat üzerinde satıldı" dendi.

Müzayedeci Sotheby's, teklif savaşına girenlerin dört farklı kıtadan ve altı ülkeden olduğunu söyledi.

Böylece Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar, bir açık artırmada en yüksek fiyattan satılan spor ayakkabı rekorunu ele geçirmiş oldu. Bir önceki rekortmen, 437 bin 500 dolara alıcı bulan Nike 'Moon Shoe' adlı koşu ayakkabılarıydı.