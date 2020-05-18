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Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmada 560 bin dolara satıldı

18.05.2020 08:57 | Son Güncelleme

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın 1985 yılında giydiği Air Jordan 1 ayakkabılar, çıkarıldığı açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına satıldı ve 560 bin dolara (Yaklaşık 3 milyon 858 bin TL) alıcı bularak müzayede rekoru kırdı.

Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmada 560 bin dolara satıldı

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın 1985 yılında giydiği Air Jordan 1 ayakkabılar, çıkarıldığı açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına satıldı ve 560 bin dolara (Yaklaşık 3 milyon 858 bin TL) alıcı bularak müzayede rekoru kırdı.

Müzayede şirketi Sotheby's tarafından Pazar günü açık artırmayla satışa çıkarılan ayakkabılar için dünyanın dört bir yanından toplam 10 kişi fiyat artırarak yarıştı.

Sotheby's'den yapılan yazılı açıklamada "Teklif savaşları sonucu ayakkabının değeri açık artırmanın son 20 dakikasında tahminlerin 300.000 dolar üzerine çıktı. Ayakkabılar, 150.000 dolar olan ön değerlemenin üç buçuk kat üzerinde satıldı" dendi.

Müzayedeci Sotheby's, teklif savaşına girenlerin dört farklı kıtadan ve altı ülkeden olduğunu söyledi.

Böylece Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar, bir açık artırmada en yüksek fiyattan satılan spor ayakkabı rekorunu ele geçirmiş oldu. Bir önceki rekortmen, 437 bin 500 dolara alıcı bulan Nike 'Moon Shoe' adlı koşu ayakkabılarıydı.

Nike Air Jordan 1 ayakkabıları, 1985 yılında sadece Jordan için üretilmişti. Özellikle kırmızı kırmızı siyah ve beyaz tasarımıyla dönemin ayakkabılarından çok daha farklıydı. Müzayedede satılan Aitr Jordan 1 ayakkabılarının bir diğer özelliği de alışıldık siyah bağcıkların yerine kırmızı bağcıklarının olması.

Air Jordan 1

Sotheby's ayakkabının tanıtımında, "Şubat - Nisan 1985 döneminde üretilen ayakkabı Jordan'ın kariyerinin önemli dönüm noktalarından birisinde piyasaya çıktı ve Jordan'ın sahadaki performansı ayakkabının popülaritesini artırdı. Kariyeri boyunca farklı numara ayakkabılar giyen Jordan'ın açık artırmaya çıkan Air Jordan 1 ayakkabılarının birisi 46, diğeri 46,5 numara" dendi.

Ayakkabının sağ tekinde ise Jordan'ın imzası bulunuyor.

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