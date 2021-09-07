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  4. Michael K. Williams: 'The Wire' dizisinin yıldızı Amerikalı aktör evinde ölü bulundu

Michael K. Williams: 'The Wire' dizisinin yıldızı Amerikalı aktör evinde ölü bulundu

07.09.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Türkiye'de de yayımlanan "The Wire" ve "Boardwalk Empire" dizileriyle bilinen Amerikalı aktör Michael K. Williams, New York'taki evinde ölü bulundu. New York polisi, 54 yaşındaki Williams'ın aşırı doz uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölmüş olabileceğini açıkladı.

Michael K. Williams: 'The Wire' dizisinin yıldızı Amerikalı aktör evinde ölü bulundu

Özellikle Türkiye'de de yayımlanan "The Wire" ve "Boardwalk Empire" dizileriyle bilinen Amerikalı aktör Michael K. Williams, dün New York'taki evinde ölü bulundu.

New York polisi, 54 yaşındaki Williams'ın aşırı doz uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölmüş olabileceğini açıkladı.

Adli Tıp Kurumu'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Michael K. Williams, özellikle "The Wire"daki "Omar Little" karakteriyle eleştirmenlerden övgü almıştı.

Uyuşturucu sorunu olduğu bilinen Williams, 2012'de haber sitesi NJ.com'a yaptığı açıklamada, "Ateşle oynuyorum" demişti.

Dizideki rol arkadaşlarından Clarke Peters, Williams'ın çok cömert ve yetenekli bir aktör olduğunu söyledi.

Clarke Peters, BBC'ye yaptığı açıklamada, bununla birlikte Williams'ın, uyuşturucu sorunun çözülmemesinden dolayı öfkeli olduğunu belirtti.

Peters, "Sinema endüstrisi, bazen aktörlerin bağımlılıklarını suistimal ediyor" dedi.

Williams, "Lovecraft Country" dizisinin yanı sıra "12 Years a Slave" ve "Assassin's Creed" gibi filmlerde de rol almıştı.

Amerikalı aktör, 3 kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmişti.

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