Michael Kasırgası Florida’yı Vurduktan Sonra Hızını Azalttı

Kısa sürede tropik fırtınadan, kategori 4 seviyesine çıkan Michael Kasırgası saatte 250 kilometre hızı bulan rüzgarlar ve yoğun yağışlarla Çarşamba günü Florida eyaletinin kıyılarını vurdu. Michael, Florida’nın “Panhandle” olarak adlandırılan kuzeybatı bölgesini vuran gelmiş geçmiş en şiddetli kasırga olarak kayıtlara geçti.

Florida, Georgia, Güney Carolina ve Alabama’da 932 binden fazla evde kasırga nedeniyle elektrikler kesildi.

Fırtınada en az iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ve yerel basın, ölenlerden birinin Florida’dan olduğunu, diğerininse Georgia eyaletinden bir kız çocuğu olduğunu aktardı.

Michael kasırgasından etkilenenlerin neredeyse yarısı kasırganın kıyılarını vurduğu Florida eyaletinde bulunuyor. Florida’dan Georgia’ya devam eden kasırga buradan Carolina eyaletlerine doğru yoluna devam edecek. Güney ve Kuzey Carolina, geçen ay yaşanan Florence kasırgasının ardından halen yaralarını sarmaya çalışıyor.

Georgia eyaletine de kasırga şiddetiyle vuran Michael, Perşembe gününün erken saatlerinde şiddetini kaybederek tropik fırtına olarak değerlendirilmeye başlandı.