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Michael Kasırgası Geride Büyük Yıkıntı Bıraktı

14.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

Bir ara 4. kategoriye ulaşan Michael Kasırgası’nın vurduğu Florida’nın kuzeydoğu bölgesiyle, tropik fırtına olarak etki gösterdiği Georgia, Kuzey ve Güney Karolina ve Virginia’daki toplam ölü sayısı 16’ya ulaştı

Michael Kasırgası Geride Büyük Yıkıntı Bıraktı

Michael Kasırgası’nın karada ilk vurduğu nokta olan Mexico Beach’i dolaşan Florida Valisi Rick Scott, “savaş alanı gibi” ifadesini kullandı.

Tamamen harap olmuş bölgede yıkıntılar arasında bir kişinin cansız bedeni bulundu. 4. kategoriye ulaşan Michael Kasırgası’nın vurduğu Florida’nın kuzeydoğu bölgesiyle, tropik fırtına olarak etki gösterdiği Georgia, Kuzey ve Güney Karolina ve Virginia’daki toplam ölü sayısı 16’ya ulaştı.

Florida eyalet yetkilileri, Mexico Beach’teki tahliye emrine uymayan yaklaşık 300 kadar kişinin olduğunu, ancak bu kişilerin de son anda evlerini terk edip etmediklerine yönelik net bir bilgileri olmadığını söyledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi yöneticisi Brock Long ölü sayısının artacağını tahmin ettiklerini belirtti. Long, “Henüz fırtınanın çok güçlü biçimde vurduğu bölgelere giremedik. Çok az sayıda insan bize bu fırtınayı deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu anlatacak ve maalesef bu ülkede olanlardan ders çıkarmıyor görünüyoruz” dedi.

Tyndall Hava Üssü de fırtınadan zarar gördü ve üssü tahliye eden personele “henüz geri dönmeyin” talimatı verildi. Üs yetkilisi Albay Brian Laidlaw yaptığı açıklamada, “Güvenliğinizi tam olarak tesis edinceye kadar sizleri ve ailenizi buraya çağırmayacağım. Temel alanlarımızı yenilememiz gerekiyor. Yolları temizlememiz, enerji nakil hatlarını onarmamız ve binalarımızın altyapılarını düzeltmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Laidlaw tüm bu işlemlerin ne kadar zaman alacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Florida ve diğer güney eyaletlerindeki bölge sakinleri ve kurtarma ekipleri Michael’in yarattığı yıkımın izlerini silmeye çalışıyor. Michael bu bölgeleri vurduktan sonra kalan hızıyla yeniden Atlas Okyanusu’na yöneldi.

Bölgeye giden acil durum ekipleri fırtınanın evleri yerle bir ettiği noktalarda hayatta olan kimse olup olmadığını araştırıyor.

Michael, tarih boyunca Amerika kıtasını vuran üçüncü büyük, Florida Panhandle’ysa etkisi altına alan en büyük kasırga oldu.

Panhandle kıyılarında aralarında Mexico Beach ve Panama City’nin de olduğu bölgelerde geriye enkaz kaldı. Bu bölge eyaletin gelir düzeyi en düşük insanlarının yaşadığı bir yer.

Mexico Beach’te tüm evler adeta jiletle tıraşlanmış gibi ortadan kalktı, denizdeki tekneler evlerin bahçelerine kadar sürüklendi, ağaçlar ve elektrik direkleri yerle bir oldu.

Amerikan ordusu, Florida Ulusal Muhafız Gücü’nden 2 bin askerin yardım çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Enerji şirketleri, Florida’dan Virginia’ya kadar, 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Michael Kasırgası Florida’nın kuzeyini saatte 249 kilometreye ulaşan bir rüzgar hızıyla vurdu. Bu en üst seviye olan 5. kategorinin çok az altında bir rüzgar sürati anlamına geliyor.

Atlas Okyanusu’nda kasırga mevsimi Haziran’da başlıyor ve 30 Kasım’da sona eriyor.

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