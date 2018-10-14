Michael Kasırgası Geride Büyük Yıkıntı Bıraktı

Michael Kasırgası’nın karada ilk vurduğu nokta olan Mexico Beach’i dolaşan Florida Valisi Rick Scott, “savaş alanı gibi” ifadesini kullandı.

Tamamen harap olmuş bölgede yıkıntılar arasında bir kişinin cansız bedeni bulundu. 4. kategoriye ulaşan Michael Kasırgası’nın vurduğu Florida’nın kuzeydoğu bölgesiyle, tropik fırtına olarak etki gösterdiği Georgia, Kuzey ve Güney Karolina ve Virginia’daki toplam ölü sayısı 16’ya ulaştı.

Florida eyalet yetkilileri, Mexico Beach’teki tahliye emrine uymayan yaklaşık 300 kadar kişinin olduğunu, ancak bu kişilerin de son anda evlerini terk edip etmediklerine yönelik net bir bilgileri olmadığını söyledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi yöneticisi Brock Long ölü sayısının artacağını tahmin ettiklerini belirtti. Long, “Henüz fırtınanın çok güçlü biçimde vurduğu bölgelere giremedik. Çok az sayıda insan bize bu fırtınayı deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu anlatacak ve maalesef bu ülkede olanlardan ders çıkarmıyor görünüyoruz” dedi.

Tyndall Hava Üssü de fırtınadan zarar gördü ve üssü tahliye eden personele “henüz geri dönmeyin” talimatı verildi. Üs yetkilisi Albay Brian Laidlaw yaptığı açıklamada, “Güvenliğinizi tam olarak tesis edinceye kadar sizleri ve ailenizi buraya çağırmayacağım. Temel alanlarımızı yenilememiz gerekiyor. Yolları temizlememiz, enerji nakil hatlarını onarmamız ve binalarımızın altyapılarını düzeltmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Laidlaw tüm bu işlemlerin ne kadar zaman alacağının henüz belli olmadığını söyledi.