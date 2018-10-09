Michael Kasırgası Güçlenerek İlerliyor

Vali, 3,7 metrelik fırtına dalgalarının oluşabileceği ve rüzgarın saatte 177 km’ye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Fırtınadan etkilenmesi olası bölgelerin sakinlerinin böyle bir kasırga karşısında risk almaması gerektiğini belirten Scott, “Kimse böyle bir su duvarı karşısında hayatta kalamaz” dedi.

Florida Valisi Rick Scott düzenlediği basın toplantısında Michael Kasırgası’ndan “canavar kasırga” olarak söz etti ve kasırganın gittikçe daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Kasırganın Florida’nın eyalet başkenti Tallahassee dahil kuzeybatı bölgesinde Çarşamba günü karaya inmesi bekleniyor ve bu sırada şiddetinin kategori 3’e çıkabileceği belirtiliyor.

Florida’nın en az 20 ilçesindeki on binlerce kişiden kıyı bölgelerini tahliye etmeleri istendi. Meksika Körfezi üzerinden ilerleyen fırtına saatte 155 kilometreye ulaşan rüzgarları beraberinde getiriyor ve körfezdeki petrol üretim faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Florida eyaletinin kuzeybatı kesimine doğru ilerleyen Michael Kasırgası güç kazanarak kategori 2 seviyesine ulaştı. Yetkililer, bölge sakinlerini hayati tehlikeye neden olabilecek dalgalar, rüzgar ve yağıştan korunmaları konusunda uyardı.

Petrol üretimi aksadı

Michael Kasırgası, okyanus üzerinde ilerlerken enerji firmaları Meksika Körfezi’ndeki üretimin beşte birini durdurdu. 10 petrol platformundan işçiler tahliye edildi.

ABD’nin günlük ham petrol üretiminin yüzde 17’si ve doğalgaz üretiminin yüzde 5’i Meksika Körfezi’nden yapılıyor.

35 ilçede acil durum ilan edildi

Florida Valisi Scott, 35 ilçede acil durum ilan etti. Ulusal Muhafızların 1,250 üyesi ve 4 bin asker bölgeye sevk edildi.

Kasırgadan etkilenmesi beklenen bölgelerde kamu ofisleri, okullar ve üniversiteler haftasonuna kadar kapatıldı. Yerel halk bölgeyi terk ederken benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. Kalanlar ise su ve diğer ihtiyaçlar için marketlerin stoklarını tüketti.

Kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve elektrik kesintileri olabileceği tahmin edilen komşu Alabama eyaletinde de acil durum ilan edildi.

Michael Kasırgası’nın 2005’teki Dennis Kasırgası’ndan sonra bu bölgeyi vuran ilk kasırga olacak.

Fırtınanın neden olduğu yağışlar ve su baskınları haftasonunda Orta Amerika’da 13 kişinin ölümüne neden oldu.

Michael Kasırgası’nın Çarşamba günü Florida’yı vurduktan sonra halen geçen ay yaşanan Florence kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinden geçmesi bekleniyor.

