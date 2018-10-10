ABD’nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Michael Kasırgası, karaya ulaştı.

Kasırganın ilk etkisi eyaletin kıyı kasabalarından Port St. Joe’da hissedildi.

Port St. Joe Valisi Bo Patterson, 3 bin 500 nüfuslu kasabada tahliye emrini dinlemeyen 2 bin 500 kişinin halen bölgede olduğunu aktardı. Bu kişilerden 100 kadarının da tehlikenin en fazla olduğu sahil bölgesinde bulunduğunu belirtti. Ancak kasabaya giriş çıkışların yapıldığı iki köprü kapatıldı bu da kasaba sakinlerinin artık dışarı çıkamayacakları anlamına geliyor.

“İnsanlar bunun şiddetli olacağını yeni yeni anlıyorlar” diyen Patterson, “Bu çok hızlı oldu, yeterince hazırlıklı değildik” dedi.

Trump bölgeye Pazar ya da Pazartesi gidecek

Başkan Trump, kasırga için “bir hafta önce çok masum başladı, böyle bir canavara dönüşeceğini kimse düşünmezdi” dedi. Trump, kasırga bölgesine Pazar ya da Pazartesi günü gideceğini söyledi.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın saatte 241 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıdığını ve bunun da fırtınayı kategori 4 seviyesinde çok tehlikeli bir fırtına olarak değerlendirmelerine yol açtığını söyledi.