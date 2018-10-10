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Michael Kasırgası Karaya Ulaştı

10.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Kasırganın ilk etkisi eyaletin kıyı kasabalarından Port St. Joe’da hissedildi. Port St. Joe Valisi Bo Patterson, 3 bin 500 nüfuslu kasabada tahliye emrini dinlemeyen 2 bin 500 kişinin halen bölgede olduğunu söyledi

Michael Kasırgası Karaya Ulaştı

ABD’nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Michael Kasırgası, karaya ulaştı.

Kasırganın ilk etkisi eyaletin kıyı kasabalarından Port St. Joe’da hissedildi.

Port St. Joe Valisi Bo Patterson, 3 bin 500 nüfuslu kasabada tahliye emrini dinlemeyen 2 bin 500 kişinin halen bölgede olduğunu aktardı. Bu kişilerden 100 kadarının da tehlikenin en fazla olduğu sahil bölgesinde bulunduğunu belirtti. Ancak kasabaya giriş çıkışların yapıldığı iki köprü kapatıldı bu da kasaba sakinlerinin artık dışarı çıkamayacakları anlamına geliyor.

“İnsanlar bunun şiddetli olacağını yeni yeni anlıyorlar” diyen Patterson, “Bu çok hızlı oldu, yeterince hazırlıklı değildik” dedi.

Trump bölgeye Pazar ya da Pazartesi gidecek

Başkan Trump, kasırga için “bir hafta önce çok masum başladı, böyle bir canavara dönüşeceğini kimse düşünmezdi” dedi. Trump, kasırga bölgesine Pazar ya da Pazartesi günü gideceğini söyledi.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın saatte 241 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıdığını ve bunun da fırtınayı kategori 4 seviyesinde çok tehlikeli bir fırtına olarak değerlendirmelerine yol açtığını söyledi.

Kasırganın özellikle Florida’nın kuzey batısını tehdit etmesi bekleniyor. Yetkililer suların tehlikeli ölçülerde yükseleceği ve çatıları uçuracak şiddetli rüzgarların görüleceği uyarısında bulunuyor. Bunun bölgede yaşanan gelmiş geçmiş en kötü kasırga olabileceği belirtiliyor.

Daha da güçlenebilir

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın deniz suyu seviyesini bazı bölgelerde 4,3 metreye kadar yükseltebileceğini belirtiliyor.

“Artık tahliye için geç”

Florida Valisi Rick Scott, Twitter’dan Çarşamba günü yaptığı açıklamada artık kasırganın hedefindeki bölgede tahliye faaliyetleri için çok geç olduğunu söyledi ve burada kalanların acilen sığınaklara inmeleri çağrısı yaptı. Bölgedeki 35 ilçede ve komşu Alabama eyaletinde tahliye emir verilmişti.

Kasırga Merkezi Direktörü Ken Graham da Facebook’tan yaptığı açıklamada Michael kasırgasının Panhandle bölgesini vuran en kötü kasırga olacağını söyledi.

Bölgede altyapı hizmetlerinde büyük aksama olması bekleniyor ve şimdiden 10 bin haneye elektrik verilemiyor.

Bölgede birçok kamu ofisi, okul ve üniversiteler Salı gününden bu yana kapalı.

2 bin 500 Ulusal Muhafız kasırga bölgesinde konuşlandırıldı 4 bin kadarı da acil durumda devreye girmek üzere hazır bekletiliyor. 17 bin restorasyon işçisi de zarar gören altyapı tesisatını tamir etmek için hazır bekliyor.

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