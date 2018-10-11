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Michael kasırgası tropikal fırtınaya dönüştü! Can alarak ilerliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Tropik fırtınaya dönüşen Michael Kasırgası ABD'yi yıktı geçti. Georgia eyaletine bağlı Macon kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusuna ulaşan fırtınayla ilgili art arda açıklamalar geliyor. Yetkililer, 2 kişinin ölümüne neden olan tropik fırtınanın vereceği hasarın öngörülemediğini söylüyor.

Seminole kentinde 1 çocuğun kasırga sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede, Florida eyaletinde de 1 kişi ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, dün Florida kıyılarına ulaşan Michael kasırgasının şiddetinin saatte 115 kilometreye düştüğü bu nedenle tropik fırtına halini aldığı kaydedildi.
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Yetkililer, Georgia eyaletine bağlı Macon kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusuna ulaşan tropik fırtınanın "halen öngörülemez hasarlara yol açabileceği" uyarısını yaptı.
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Kasırga nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
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Georgia'nın Seminole kenti Acil Durum Yönetimi Direktörü Travis Brooks, kentte bir çocuğun kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Florida eyaletinde de akşam saatlerinde bir kişi, ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ
Yetkililer kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kişiye elektrik verilemediğini açıkladı.
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Yerel saat ile bugün öğleden sonra Atlas Okyanusu'na ulaşması ve karadan uzaklaşması beklenen Michael'in toplamda 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.
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1992'DEN BU YANA EN GÜÇLÜSÜ

1992'DEN BU YANA EN GÜÇLÜSÜ
Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.
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Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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ABD michael kasırgası fırtına tropik fırtına

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