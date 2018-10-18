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Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı

ABD'nin güneydoğusunu geçen hafta vuran Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Yerel yetkililer, kasırganın etkili olduğu eyaletlerden Florida'da 25, Virginia'da 6, Kuzey Carolina'da 3 ve Georgia'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e ulaştı.

Öte yandan, kasırganın en çok hasar verdiği bölgelerden "Mexico Beach" bölgesine geri dönüşlere ilk kez izin verildi. Bölgeye dönen halk, hasar tespitlerine başladı.

Yetkililer, kasırganın verdiği hasarın telafisinin zaman alacağı hatta bunun bazı durumlarda yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu.

- 1992'den bu yana en şiddetli kasırga

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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michael kasırgası

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