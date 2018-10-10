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Michael Kasırgası'nın şiddeti ABD'ye yaklaştıkça artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

ABD'yi bugün yerel saat ile 16.00'da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası 4. kategoriye yükseldi - Florida Valisi Rick Scott, Michael'in, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabileceğini belirtti - Michael Kasırgası, Orta Amerika ülkelerinde 13 can aldı

ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı.

ABD, geçen ay Güney ve Kuzey Carolina'yı etkisi altına alan Florence Kasırgası'nın ardından bu defa da Florida eyaletini yerel saat ile 16.00'da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası'na hazırlanıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

- Son 100 yılın en kötüsü

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti." dedi.

- Hava üssü tahliye edildi

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

- Orta Amerika'da 13 can aldı

Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı.

Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.

- Trump, Twitter'dan uyardı

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.

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ABD Florida Michael

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