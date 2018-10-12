HABER

Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 02:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletini vuran Micheal Kasırgası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına etkisini henüz tam yitirmese de şehrin fırtına sonucu yaşanmaz hale geldiği öğrenildi.

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen Micheal Kasırgası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 250 kilometre hızı bulan rüzgarlarla Florida kıyılarını vuran kasırgada, evlerin çatıları uçtu. Fırtına sonucu ağaçlar yıkılırken, sel suları da bölgeyi kapladı.

Florida Gadsen Bölge Şerifi Sözcüsü Anglie Hightower, ağaçların devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Georgia eyaletinden 11 yaşında bir kız çocuğu evin üzerine yıkılan bir ağaç sebebiyle hayatını kaybetti. Kasırganın vurduğu bölgelerde ise mahsur kalanları kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

AW514830_04

Panama şehrinde 380 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Şehrin Mexico Kumsalı gibi bazı bölgeleri ise neredeyse haritadan silindi. Panama şehrinde bulunan hastanelerde kasırgadan dolayı zarar gördü. İçeride bulunan 300 hasta ise acil olarak tahliye edildi. Şehirdeki 4 hastane ve 11 bakım merkezi kullanılamaz duruma geldi.

AW514830_02

Yetkililer çalışmalarının başladığını ancak bir araştırma yapmadan ilerlemenin yavaş olacağını ve bazı noktalara belki haftalarca elektrik verilemeyeceğini söyledi. F-22 Savaş uçaklarına da ev sahipliği yapan ve kasırga nedeni ile tahliye edilmiş olan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü de ağır zarar gördü. Üssün girişinde bulunan F-15 savaş uçağı rüzgarlara dayanamayarak ters döndü.

"FLORİDA'YI YIKAMAZ"

Florida Valisi Rick Scott binlerce güvenlik görevlisinin, altyapı çalışanının ve kurtarma takımının harekete geçtiğini söyledi. Çalışmaların havadan ve karadan sürdüğünü ifade eden Scott, "Michael Kasırgası Florida’yı yıkamaz” diyerek herkese ulaşmanın zaman alacağını vurguladı.

AW514830_03

Georgia eyaletine kategori 2 hızında ulaşan kasırga burada da büyük hasara neden oldu. 450 bin ev ve iş yerinde elektrik verilemediği kaydedildi. Georgia Valisi Nathan Deal, "İlk olarak yolları temizlemeye çalışıyoruz, böylece kamyonlar ve tamir ekipleri çalışmaya başlayabilir” dedi.

Federal Acil Durum Ajansı - FEMA’nın yöneticisi Brock Long, arama kurtarma çalışmalarının yollarda yıkılmış ağaçlar ve enkazlar nedeniyle zor olacağını belirtti ve kasırga evvelinde verilen tahliye emrine uymayanların bulunduğu bölgelerde ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

AW514830_01

ABD Başkanı Donald Trump ise önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini açıklayarak, "Uzun zamandır böyle bir yıkım görmedik” diye konuştu.

AW514830_05

(İHA)

PARTNEREşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?Eşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?
Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyorMalezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildiUkrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD michael kasırgası Florida

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

İlginizi Çekebilir

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler

Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.