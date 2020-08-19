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Michel: “AB Eylül’de Doğu Akdeniz İçin Olağanüstü Toplanacak”

19.08.2020 19:13 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupalı liderlerin Türkiye konusunu "tüm olasılıkların" masada olacağı olağanüstü bir zirvede ele alacağını söyledi

Michel: “AB Eylül’de Doğu Akdeniz İçin Olağanüstü Toplanacak”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği liderlerinin Eylül ayında yapılacak olağanüstü bir zirvede Türkiye konusunu ele alacağını ve bu toplantıda "tüm olasılıkların" masada olacağını söyledi.

AB liderlerinin Belarus (Beyaz Rusya) krizini görüşmek üzere video-konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından AB Konsey Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bazı üye ülkelerin Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan dolayı duyduğu kaygıyı gündeme getirdiğini belirten Charles Michel, bu nedenle AB-Türkiye ilişkisiyle Doğu Akdeniz konusunun da ele alındığını açıkladı.

Michel, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuk dışı petrol arama çalışmalarından duyulan kaygının” yanı sıra, AB'nin Yunan ve Kıbrıs hükümetlerine tam desteğini de yinelediğini belirtti. Michel, "Eylül ayında yapacağımız toplantıda, konuyu liderler yüzyüze derinlemesine ele alacak ve bu toplantıda tüm olasılıklar masada olacak" dedi.

Michel, "Öncelikle bu konuda Yunanistan ve Kıbrıs’la tam dayanışma duygularımızı yineliyoruz. Ayrıca bu konuyu Eylül ayındaki toplantımızda yüzyüze yapılacak zirvede ele alacağız. O zaman da her türlü olasılık masada olacak" diye konuştu.

"NATO’yla temastayız"

Konuya ilişkin yeniden soru gelmesi üzerine daha detaylı bir yanıt veren Michel, şunları söyledi:

"AB Konseyi düzenli bir şekilde, Yunan ve Kıbrıs hükümetleriyle dayanışma duygularını dile getiriyor. Daha önce de bu konuda liderlerin fiziki olarak biraraya geldikleri bir toplantıyı düzenlemek istediğimizi söylemiştim. Bu konuda tüm detayların biraraya gelmesi, konunun tüm boyutlarıyla ele alınması için yüzyüze görüşme çok önemli. Eylül ayında düzenleyeceğimiz bu zirvede, tüm olasılıklar masada olacak. Birlik içinde, güçlü, ortak ve net bir sonuç çıkması için bu toplantı şart. Bu konuyla yoğun bir şekilde ilgilendiğimi belirtmek isterim. NATO Genel Sekreteri’yle bu konuda temas halindeyim. İki taraf da NATO üyesi. Ve Genel Sekreter'e AB olarak Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek verdiğimizi dile getirdim. Bu konuyu hergün yakından izlemeye devam edeceğiz. Sanal ortamda değil, gerçek toplantıda Eylül ayında bu konuyu ele alacağız ve Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceğini birlikte konuşacağız."

Von der Leyen de, "Türkiye ile işbirliği ve fırsatlar olduğu kadar uzlaşmazlıkların da olduğu uzun bir tarihimiz var. Türkiye ile ilişkiler, sadece Dışişleri bakanlarının ele alacağı bir konu değil. Liderlerin, bütün olasılıkların masada olduğu bir tartışma ile diyalog ve sorunların çözülmesi için birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

AB Dışişleri bakanları Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye'ye yaptırım konusunu ele almış ancak, AB içinde görüş birliği oluşmadığı için bu yönde bir karar alamamıştı. Michel ve Von der Leyen, "tüm olasılıklar masada olacak" diyerek, Yunanistan'ın Türkiye’ye "ekonomik yaptırım" getirilmesi talebine atıfta bulunmuş oldu.

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