Michel: “AB Eylül’de Doğu Akdeniz İçin Olağanüstü Toplanacak”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği liderlerinin Eylül ayında yapılacak olağanüstü bir zirvede Türkiye konusunu ele alacağını ve bu toplantıda "tüm olasılıkların" masada olacağını söyledi.

AB liderlerinin Belarus (Beyaz Rusya) krizini görüşmek üzere video-konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından AB Konsey Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bazı üye ülkelerin Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan dolayı duyduğu kaygıyı gündeme getirdiğini belirten Charles Michel, bu nedenle AB-Türkiye ilişkisiyle Doğu Akdeniz konusunun da ele alındığını açıkladı.

Michel, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuk dışı petrol arama çalışmalarından duyulan kaygının” yanı sıra, AB'nin Yunan ve Kıbrıs hükümetlerine tam desteğini de yinelediğini belirtti. Michel, "Eylül ayında yapacağımız toplantıda, konuyu liderler yüzyüze derinlemesine ele alacak ve bu toplantıda tüm olasılıklar masada olacak" dedi.

Michel, "Öncelikle bu konuda Yunanistan ve Kıbrıs’la tam dayanışma duygularımızı yineliyoruz. Ayrıca bu konuyu Eylül ayındaki toplantımızda yüzyüze yapılacak zirvede ele alacağız. O zaman da her türlü olasılık masada olacak" diye konuştu.