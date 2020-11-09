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Michel: "Avrupa İmam Formasyon Enstitüsü Kurulmalı"

09.11.2020 22:25 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Viyana'da geçtiğimiz hafta düzenlenen terör saldırısının kurbanlarını anarken, "İmamların eğitimi için bir Avrupa Enstitüsü" kurulmasından yana olduğunu açıkladı

Michel: "Avrupa İmam Formasyon Enstitüsü Kurulmalı"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Viyana'da geçtiğimiz hafta düzenlenen terör saldırısının kurbanlarını anarken, "İmamların eğitimi için bir Avrupa Enstitüsü" kurulmasından yana olduğunu açıkladı.

AB lider ve yöneticileri "Terör tehdidine karşı alınması gereken önlemleri" konuşmak üzere Salı günü "mini zirvede" biraraya geliyor. Zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Urusla Von Der Leyen katılıyor.

Avusturya Başbakanı Kurz, Emamnuel Macorn ile görüşmek üzere Salı günü Elysee Sarayı'na geliyor. Ardından iki lider; Merkel, Michel ve Von der Leyen ile video konferans yöntemiyle biraraya gelerek terör saldırılarına karşı Avrupa'nın alacağı ortak önlemleri açıklayacak.

Video konferans öncesinde Viyana'ya giderek terör saldırısında yaşamını yitiren 4 kurbanı anan AB Konsey Başkanı Michel, "Nefret ideolojileriyle mücadele konusunda kararlı olmak çok önemli. Örneğin, hoşgörü ve açıklık mesajının Avrupa düzeyinde de yayılması için, imamların eğitimi için, bir Avrupa Enstitüsü kurmak için bir süre önce ortaya atılan fikirle ilgili tartışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu hoşgörü ve açıklık mesajı, medeni hukukun üstünlüğü Avrupa düzeyinde iletilmelidir” dedi.

Michel, "Terör tehdidinin, Avrupa projesinin dayandığı değerlere yönelik temel, ağır ve ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyoruz ve zayıflık veya gevşeklik göstermeye de niyetimiz yok" diye konuştu.

Viyana saldırısını düzenleyen terörist gibi cihatçıların saflarına katılan ve daha sonra Avrupa'ya geri dönen savaşçılar konusuna da değinen Charles Michel, "Bu insanların izlenmesi için ortak stratejilere sahip olmak önemlidir. Teröre bulaşanların yeniden topluma kazandırılması süreci hiç de kolay değil" görüşünü dile getirdi.

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