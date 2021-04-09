Michel'den savunma: Ankara küçük düşürücü davranmadı!

Salı günü Beştepe kabulünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uzakta oturtulmasının ardından başlayan tartışmaya ilişkin AB Konseyi Başkanı Charles Michel Les News 24'e bir açıklama daha yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekli koltuğunun yanına bir tane tekli koltuk konulması ve Komisyon Başkanı'nın daha uzaktaki üçlü kanepeye oturtulmasını kendi protokol ekibinin ayarladığı suçlamalarına yanıt veren AB Konseyi Başkanı, bir kez daha üzüntüsünü ifade ederek, "Benim protokol yetkililerim Türk yetkililerle bir araya gelerek düzenlemeleri çalıştı. Ama oturma düzeninin böyle olduğunu düşünemedim" savunmasını yaptı.

"Sergilenen görüntü hoş değildi, ancak iddiaların aksine Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" diye konuşan Michel, kadın başkanın başına gelenleri "Üçüncü ülkelerde AB Konseyi Başkanı devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı da hükümet başkanı olarak kabul ediliyor" diye açıkladı.