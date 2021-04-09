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Michel'den savunma: Ankara küçük düşürücü davranmadı!

09.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki ziyarette yaşanan 'sandalye' krizinin ardından AB Konseyi Başkanı'ndan açıklama geldi. Oturma düzenini kendisinin devlet başkanı, komisyon başkanının hükümet başkanı kabul edilmesiyle açıklayan Michel, hem "Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü eylem yoktu" hem de "İlişkilere zarar vermemek için tepki gösteremedim" dedi.

Michel'den savunma: Ankara küçük düşürücü davranmadı!

Salı günü Beştepe kabulünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uzakta oturtulmasının ardından başlayan tartışmaya ilişkin AB Konseyi Başkanı Charles Michel Les News 24'e bir açıklama daha yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekli koltuğunun yanına bir tane tekli koltuk konulması ve Komisyon Başkanı'nın daha uzaktaki üçlü kanepeye oturtulmasını kendi protokol ekibinin ayarladığı suçlamalarına yanıt veren AB Konseyi Başkanı, bir kez daha üzüntüsünü ifade ederek, "Benim protokol yetkililerim Türk yetkililerle bir araya gelerek düzenlemeleri çalıştı. Ama oturma düzeninin böyle olduğunu düşünemedim" savunmasını yaptı.

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"Sergilenen görüntü hoş değildi, ancak iddiaların aksine Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" diye konuşan Michel, kadın başkanın başına gelenleri "Üçüncü ülkelerde AB Konseyi Başkanı devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı da hükümet başkanı olarak kabul ediliyor" diye açıkladı.

"Genel olarak Türkiye bütün ziyaretimiz esnasında gereken ehemmiyeti gösterdi, bunu inkar edemem" vurgusunu yapan AB Konseyi Başkanı, diğer yandan Von der Leyen'in başına gelenlere 'Türkiye ile diplomatik ilişkilere çok daha ciddi zararlar vereceğini düşündüğü için tepki veremediğini' söyledi. "Bu, Türkiye ile daha az olumsuz bir ilişkiye sahip olma şansımızı yok ederdi" dedi.

Erdoğan'la görüşmede terörle mücadele, göç, ekonomi politikalarını ele aldıklarını hatırlatarak "Avrupa-Türkiye ilişkileri tarihindeki bu siyasi anın daha büyük resmini görmenizi isterim" ifadesini kullanan Michel, Erdoğan'la görüşmedeki asıl meselelerin kanepe-gate'in gölgesinde kaldığından yakındı.


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