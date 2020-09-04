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Michel'den Doğu Akdeniz konferansı teklifi

04.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Michel, son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle tansiyonun yükseldiği Akdeniz’deki sorunların ele alınacağı, çok taraflı bir konferans düzenlenmesi fikrini gündeme getirdi.

Michel'den Doğu Akdeniz konferansı teklifi

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmaları nedeniyle iplerin gerildiği Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı tehditlerle artan tansiyonun düşürülmesine yönelik çok taraflı bir Akdeniz konferansı düzenlenmesi fikrini gündeme getirdi.

Michel, karşı karşıya kalınan sorunların üstesinden gelmek için elinden geldiğince gerçekçi ve çözüme odaklı davranmaya ve bu yönde çaba sarfetmeye çalıştığını vurguladı.

Doğu Akdeniz için bir konferans düzenlenebilir

AB Konseyi Başkanı Michel, son haftalarda AB üyesi ülkeler Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye ile yaşadığı gerilimi gidermek amacıyla düzenlenecek olası bir Akdeniz konferansının çok taraflı olmasından yana olduğunu ve bu konferansta, Akdenizde gaz arama meselesi dışında göç ve güvenlik gibi bölgeye dair diğer önemli sorunların da ele alınması gerektiğini dile getirdi. Konferans fikrini Türkiye'ye ve diğer taraflara ilettiğini de aktaran Michel, "Açık ve net bir evet cevap almadım ama olumsuz tepki de görmedim" dedi.

AB-Türkiye ilişkilerinde hem "tatlı" hem "sert" bir çizgiden yana olduğunu belirten Michel, bir yandan Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi yönünde kullanabileceği bütün araçları kullanması gerektiğini, diğer yandan ise Ankara'dan mevcut teammüllere saygı göstermesini talep ettiklerini vurguladı. AB'nin üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu da hatırlatan Michel, Türkiye'nin devletler ve uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı adımlarını da kabul etmediklerini ifade etti.

NATO devreye girdi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim geçen hafta AB üyesi ülkelerin Berlin'de düzenlenen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında da ele alınmış; Birlik, üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olunduğunu duyurmuştu.

Konu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında perşembe akşamı düzenlenen bir video konferansta da ele alındı. Almanya Başbakanı Merkel'in geçen haftalarda iki ülke arasında askeri bir krize dönüşme noktasındaki krizde arabuluculuk yaparak, tarafları sakinleştirdiği ileri sürülmüştü.

Doğu Akdeniz krizi ile ilgili olarak Almanya'nın ardından NATO da devreye girmiş durumda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de istenmeyen "kaza ve olay" riskini azaltmak için Türkiye ile Yunanistan'ın teknik görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Ancak Atina, Stoltenberg'in görüşmelere hazır olduklarına dair söz konusu beyanının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Atina'dan gelen bu açıklama sonrasında yaptığı bir toplantıda, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi" diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan'ı bu konuda kışkırtanın da Fransa olduğunu ileri sürdü.

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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