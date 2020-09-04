Michel'den Doğu Akdeniz konferansı teklifi

AB Konseyi Başkanı Michel, son haftalarda AB üyesi ülkeler Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye ile yaşadığı gerilimi gidermek amacıyla düzenlenecek olası bir Akdeniz konferansının çok taraflı olmasından yana olduğunu ve bu konferansta, Akdenizde gaz arama meselesi dışında göç ve güvenlik gibi bölgeye dair diğer önemli sorunların da ele alınması gerektiğini dile getirdi. Konferans fikrini Türkiye'ye ve diğer taraflara ilettiğini de aktaran Michel, "Açık ve net bir evet cevap almadım ama olumsuz tepki de görmedim" dedi.

Michel, karşı karşıya kalınan sorunların üstesinden gelmek için elinden geldiğince gerçekçi ve çözüme odaklı davranmaya ve bu yönde çaba sarfetmeye çalıştığını vurguladı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmaları nedeniyle iplerin gerildiği Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı tehditlerle artan tansiyonun düşürülmesine yönelik çok taraflı bir Akdeniz konferansı düzenlenmesi fikrini gündeme getirdi.

AB-Türkiye ilişkilerinde hem "tatlı" hem "sert" bir çizgiden yana olduğunu belirten Michel, bir yandan Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi yönünde kullanabileceği bütün araçları kullanması gerektiğini, diğer yandan ise Ankara'dan mevcut teammüllere saygı göstermesini talep ettiklerini vurguladı. AB'nin üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu da hatırlatan Michel, Türkiye'nin devletler ve uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı adımlarını da kabul etmediklerini ifade etti.

NATO devreye girdi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim geçen hafta AB üyesi ülkelerin Berlin'de düzenlenen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında da ele alınmış; Birlik, üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olunduğunu duyurmuştu.

Konu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında perşembe akşamı düzenlenen bir video konferansta da ele alındı. Almanya Başbakanı Merkel'in geçen haftalarda iki ülke arasında askeri bir krize dönüşme noktasındaki krizde arabuluculuk yaparak, tarafları sakinleştirdiği ileri sürülmüştü.