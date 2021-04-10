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Michel'den "koltuk skandalı" açıklaması: Derin üzüntü duyuyuyorum

10.04.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Konseyi Başkanı Başkanı Charles Michel, "koltuk skandalı" nedeniyle geceleri iyi uyuyamadığını söyleyerek, "Derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Michel'den "koltuk skandalı" açıklaması: Derin üzüntü duyuyuyorum

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yaşanan protokol krizine ilişkin açıklama yaptı. Handelsblatt'ın da aralarında bulunduğu bir dizi Avrupa ekonomi gazetesine demeç veren Michel, söz konusu görüşmedeki tavrı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Michel, "Benim endişem, herhangi bir şekilde tepki vermiş olmam halinde, bunun çok daha ağır bir olaya neden olmasıydı" dedi. "Eğer mümkün olsa, geri döner ve bunu onarırım" diye konuşan Michel, "O günden beri geceleri iyi uyumadığı gizlemiyorum çünkü o sahne kafamda sürekli yeniden cereyan ediyor" dedi.

Ne olmuştu?

Beştepe'de yapılan görüşmenin basına yansıyan kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile yan yana oturmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, bu ikiliye mesafeli bir biçimde, karşılıklı olarak kanepelerde yer almışlardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oturma düzeni ile ilgili olarak yaptığı açıklamada protokol "Protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin protokol ve toplantılardan sorumlu birimi ise basına gönderdiği bilgi notunda, toplantıda şartların kısa süreyle incelendiği ancak toplantı ve yemek odalarının görülmesine, bu yönde talepte bulunulmasına karşın Türk tarafınca izin verilmediğini duyurmuştu.

Toplantı yapılacak salonun görülmesine izin verilmesi halinde AB Konseyi protokol servisinin Türk tarafına, "bir nezaket ifadesi olarak" Komisyon Başkanı için ayrılan kanepeyi iki koltukla değiştirmelerini önerecekleri belirtilmişti.

DW, dpa, AFP/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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