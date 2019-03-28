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Michelin itibarlı markalar sıralamasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Michelin, 2019 yılı en iyi itibara sahip markalar sıralamasında 8'inci sıraya yükselirken, aynı araştırmada Fransız şirketler arasında birinciliği elde etti

İSTANBUL (AA) - Michelin, Reputation Institute tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı en iyi itibara sahip markalar sıralamasında 8'inci sıraya yükselirken, aynı araştırmada Fransız şirketler arasında birinciliği göğüsledi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket 200 binden fazla katılımcının yer aldığı global bir anket olan Reputation Institute tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı en iyi itibara sahip markalar sıralamasında 11'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

Aynı araştırmada Fransız şirketler arasında birinciliği göğüsleyen Michelin, lastik sektöründeki farkını bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası 100 şirketin itibarlarının sıralandığı liste için 230 binden fazla tüketicinin görüşü alınırken, ürün, servisler, inovasyon, çalışma ortamı, yönetişim, liderlik ve finansal performanslar göz önüne alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu Michelin, lastik sektörü sıralamasında en yakın rakibinin 12 sıra üzerinde yer alarak aradaki farkı açtı.

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