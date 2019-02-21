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Michelin yıldızlı restorandaki 130 euroluk menü öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

İspanya’nın Valensiya şehrinde Michelin yıldızlı restoranda 130 euroluk menü, bir müşterinin zehirlenerek ölmesine yol açtı.

İspanya’nın Valensiya şehrinde Michelin yıldızlı restoranda 130 euroluk menü, bir müşterinin zehirlenerek ölmesine yol açtı. Yaklaşık 18 kişinin de aynı menüden zehirlendiği aktarılırken, olaya yemekte kullanılan bir mantarın yol açtığı kaydedildi.
İspanya’nın Valensiya şehrinde bulunan Michelin yıldızlı Riff isimli restoranda yemek yiyen 46 yaşındaki Mara Jess Fernndez Calvo isimli kadın, sipariş ettiği 130 euroluk menüden zehirlenerek yaşamını yitirdi. Eşinin doğum gününü kutlamak için 12 yaşındaki oğullarıyla birlikte Alman Bernd H. Knöller’in şefliğini yaptığı restorana gelen kadın ve ailesi, eve döndüklerinde kusma ve ishal belirtileri gösterdi. Baba ve oğlu zehirlenmenin üstesinden gelirken, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında 13-16 Şubat tarihleri arasında Riff’te yemek yiyen 48 kişiyle görüşüldü. 18 kişi, sonraki 24 saat içinde ishal ve kusma yaşadıklarını doğruladı.

Michelin yıldızı ne anlama geliyor?
Michelin yıldızları mutfağa veriliyor. Bu yıldız verilirken restoran dekorasyonu, servis kalitesi veya ambiyans gibi değerlere bakılmıyor. Seçilmiş ürünlerin kalitesinin ve içeriğinin iyi olması gerekiyor.

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