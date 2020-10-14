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Michelin yıldızlı şeften tüyler ürperten hamburger

İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

ABD’nin San Francisco eyaletinde yer alan ünlü restoran Birdbox, tavuk ayağıyla tüyler ürpertici görünümlü hamburgeriyle, yemek severlerin bir anda gündemine oturdu.

Michelin yıldızlı şeften tüyler ürperten hamburger

Tavuk ayağı yemek Asya başta olmak üzere dünyadaki pek çok kültürde kabul görünüyor. Ancak, ABD gibi batılı ülkelerde hala bir tabu oluşturuyor.

"İNSANLARIN YEDİĞİ TAVUK HAKKINDA DÜŞÜNMESİNİ İSTEDİM"

Restoranın şefi Chris Bleidorn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kümes hayvanlarını sevdiğini ve herkesin yedikleri tavuklar hakkında biraz daha düşünmesi gerektiğini belirterek böyle bir yola başvurduğunu açıkladı.

Bleidorn'un iki yaşındaki Michelin yıldızlı restoranı Birdsong, Mart ayında yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisi nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Ardından, geçen ay kızarmış tavuk konseptiyle Birdbox adlı yeni restoranını açtı.

"AŞIRI BİR ŞEKİLDE TÜKETİLEN KÜMES HAYVANLARININ BÜYÜK BİR KISMI ÇÖPE GİDİYOR"

Bleidorn, "Birdsong ve Birdbox'ta hayvanın tamamını kullanıyoruz ve israf etmeyi sevmiyoruz. Dünyada kümes hayvanları aşırı bir şekilde tüketiliyor ve hayvanların büyük bir çoğunluğu çöpe gidiyor. İnsanlar yedikleri tavukların nereden geldiğini ve hangi şartlarda yetiştirildiğini ve ne kadar kayağın harcandığını umursamıyor. İnsanların bir fast food restoranından 24 kanat dolu bir kova aldığını ve onları düşüncesiz bir şekilde arabalarına fırlattığını görüyoruz. Ancak 24 kanat 12 tavuktan gelmiyor, çok daha fazlası kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Bierdorn, etik bir tavuklu hamburger oluşturmak için bir ayağı dışarı çıkmış konsepti sunduklarını açıklayarak, “ Sandviçimiz bir tüketicinin başvurabileceği en doğru kalite göstergesi. Kullandığımız tavuklar organik, serbest dolaşan ve vejeteryan beslenenlerden oluşuyor” dedi.

"SATIŞLARI ETKİLEMEDİ"

Öte yandan Bierdon, hamburgerinin ürtücü görünümünün satışlarını düşürmediğini, hatta tavuk ayağının önce ön yargıyla yaklaşsalar da müşteri tarafından çok sevildiğini söyledi.

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