HABER

Michelin'den ilk çeyrekte 5,8 milyar avro net satış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Michelin Grup Genel Müdürü Jean-Dominique Senard: - "Farklı ekonomik sektörlere açılması sayesinde grubumuz zorlu piyasalarda hızlıca toparlanmış, 2019 hedeflerimizi onaylamamızı sağlamıştır"

İSTANBUL (AA) - Michelin yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar avro net satış gerçekleştirdi.

Michelin, 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar avro net satış elde eden Michelin, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 11,3 artırdı.

Sağlam bir fiyat karması ve yeni satın alınan şirketlerin güçlü katkıları sonucu zorlu piyasalarda sabit döviz kurları üzerinden artış elde eden Michelin, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla tüm segmentlerde pazar payını korumayı başardı.

- Tüm segmentlerde pazar payını korudu

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, hemen hemen tüm segmentlerde pazar payını koruyan Michelin, binek araç ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde orijinal ekipman talebinin azalması ve Avrupa’daki yedek parça pazarlarının kısmen gerilemesiyle derinden etkilenen bir ortamda pazar payını korudu.

Aynı zamanda kamyon lastiklerinde yeni hizmet teklifleri ve çözümlerin geliştirilmesine bağlı olarak Michelin, iş hacmini hafif daralan pazarlardaki kapasitesini beklendiği ölçüde korudu. Özel ürün grubu lastiklerine bakıldığında ise Michelin, ilk çeyrekte karşılaşılan madencilik lastiklerinde tedarik zinciri sorunlarına ve off-road ürün grupları için orijinal ekipmanda marjlara odaklanılmasına rağmen, 2019 büyüme hedeflerini sürdürdü.

Planlar dâhilinde Michelin bünyesine katılan Fenner ve Camso markaları ile güçlü bir katkı elde edilirken, aynı zamanda yılın ilk çeyreğinde Endonezya’nın önde gelen lastik üreticilerinden Multistrada’nın satın alımı Michelin’in performansına büyük katkıda bulundu.

- "Sektördeki daralmaya rağmen, pazar payımızı koruduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grup Genel Müdürü Jean-Dominique Senard, "Farklı ekonomik sektörlere açılması sayesinde grubumuz zorlu piyasalarda hızlıca toparlanmış, 2019 hedeflerimizi onaylamamızı sağlamıştır. İlk çeyrekteki satışlar da son satın alımlarımız olan Camso ve Fenner’in ne denli önemli bir katkı sağladığını gösteriyor. Dünya genelinde faaliyet gösterdiğimiz sektördeki olumsuz performansa rağmen, Michelin olarak hemen hemen tüm segmentlerde pazar payımızı koruyarak, ileriye dönük güçlü hedeflerimize adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
PAÜ spor ödülleri verildiPAÜ spor ödülleri verildi
Belediye başkanına gelen çiçekler satıldıBelediye başkanına gelen çiçekler satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
michelin

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.