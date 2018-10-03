İSTANBUL (AA) - Michelin’in "Lastik Adamı" Bibendum, Amerika’nın en önemli pazarlama ve iletişim etkinliği Advertising Week’te "Milenyumun İkonu" olarak ödüllendirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amerika’da en önemli pazarlama, marka ve reklam liderlerini bir araya getiren ve bu yıl 1-4 Ekim'de gerçekleştirilen Advertising Week’te Michelin’in "Lastik Adamı" Bibendum, “Milenyumun İkonu” seçildi. 1898 yılında dünyaya gözlerini açan ve bu yıl 120. yaşını kutlayan Bibendum, Advertising Week’te Milenyumun İkonu ödülü ile 120. yaş hediyesini de almış oldu.
Son yüzyılın en iyi ve en etkili logosu olarak gösterilen ve bir logo olmanın ötesinde, yaşayan bir karakter olarak Michelin Grup’a hayat veren Bibendum, şirketin daha iyi hareketlilik sağlamak için mesajlarını, tavsiyelerini tüketicilere taşıyan bir yol arkadaşı olmayı başarıyor. Dünyanın en eski marka ikonlarından biri olan ve her zaman genç, dinamik kalmayı başaran Bibendum, Michelin markasının İtibar Enstitüsü sıralamasında global anlamda 11. sırada yer almasında da çok önemli bir rol oynuyor.
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- Bibendum 120 yaşında
1898 yılında Edouard ve Andre Michelin kardeşlerin hayal gücü ve yetenekli poster sanatçısı O’Galop’un fırçasıyla hayat bulan Michelin’in "Lastik Adamı" Bibendum, bu sene 120. yaşını kutluyor.
Yeni yaşı için Michelin Graphic Studio sanatçıları tarafından çizilen 120 resimlik sergi, Fransa- Clermont-Ferrand’da L’Aventure Michelin Müzesi’nde sergileniyor. Sergide Bibendum'dan esinlenen yaratıcı çalışmalar yer alıyor. Bidendum ailesiyle, sahilde ya da süper kahraman, tahta ayaklı korsan, uzayda yüzen kozmonot olarak görülmemiş çizimleriyle ziyaretçileriyle buluşuyor.
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