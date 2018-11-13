Michelle Obama'nın kitabından olay açıklamalar

First Lady Melania Trump'a yardım etme isteğine cevap alamadığını, Obama'nın doğum yeri ile ilgili Trump'ın iddialarına ve kaybettiği bebeğine kadar ele aldığı tüm yazılar dikkat çekti.

Michelle Obama: "Trump'ı asla affetmeyeceğim"

1 / 11 ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama şu günlerde yeni kitabı 'Becoming' ile konuşuluyor.

2 / 11 Obama, çıkmasına saatler kala, katıldığı programda kitabına dair detaylar verdi. Eski First Lady, merak edilen yemin töreni gününe dair ayrıntıları da paylaştı.

3 / 11 Michelle Obama, Beyaz Saray’a gittiğinde yararlandığı eski First Lady Laura Bush’un kitabından bir sayfa ayırıp Melania Trump’a tavsiyede bulunmak için ulaşmak istediğini, ancak Trump’ın kendisine yanıt vermediğini söyledi.

4 / 11 Obama, programda Melania Trump için “Bir telefon uzaklığındayım” ifadesini kullanarak destek de verdi.

5 / 11 Obama kitabında, 'doğum sertifikası' tartışmalarına da yer verdi. Barack Obama seçim sürecinde Trump tarafından doğum yerinin ABD olmadığı iddialarına hedef olmuş, bunun üzerine Obama doğum belgesini yayınlamıştı.

6 / 11 Michelle Obama, bu olay sebebiyle Donald Trump'ı affetmeyeceğini belirterek "Bu olayda bütün süreç çok çılgınca ama bir o kadar da tehlikeliydi. Ya dengesiz bir insan silahını alıp Washington'a doğru arabasını sürseydi? Ya o kişi kızlarımızı arıyorsa? Donald Trump, bütün ailemin güvenliğini tehlikeye atıyordu ve bunun için onu asla affetmeyeceğim" dedi.

7 / 11 Trump'ın kadınlara yönelik ses kayıtlarına da değinen Michelle Obama, "İnsanlar neden Hillay Clinton yerine bu adama oy verir anlayamıyorum" dedi.

8 / 11 Obama ayrıca, yaşadığı düşük olayını da anlattı.

9 / 11 Michelle Obama, "Barack ve benim için kabullenmesi çok zor bir durumdu. Deliler gibi aşıktık ama bu sevgi çocuk sahibi olmaya yetmiyordu. Ardından hamile olduğumu öğrendim. Sevincimiz kısa sürdü çünkü düşük yaptım" diyen Obama o dönem için "Eksik ve işe yaramamış hissediyorsunuz" açıklamasında bulundu.

10 / 11 Michelle Obama'nın kitabı bugün satışa çıkıyor.