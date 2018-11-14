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Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama bugün satışa sunulan anı kitabında ABD Başkanı Trump’a ağır eleştiriler yöneltirken özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de anlatıyor.

Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD’de Salı günü satışa sunulan "Becoming” isimli kitabında 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ağır eleştirilerde bulundu. Trump’ın, eşi Barack Obama’nın ABD vatandaşlığını sorgulaması nedeniyle ailesinin tehlike altına girdiğini belirten Michelle Obama, bu nedenle Trump’ı “hiçbir zaman affetmeyeceğini” söyledi.

54 yaşındaki Michelle Obama yeni kitabında, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmeden önce, o zaman ABD Başkanı olan Barack Obama’nın doğum belgesinde yer aldığı üzere ABD toprağı olan Hawaii’de doğmadığını, doğuştan ABD vatandaşı olmadığını ve o sebepten ABD Başkanlığı yapamayacağını iddia etmesine cevap verdi.

Obama kitabında, "Tüm olay çılgınca ve kötü niyetliydi. Ve elbette bunun altında yatan bağnazlık ve yabancı düşmanlığı güçlükle saklanıyordu” yazdı. Trump’ın bu konuyu ortaya atmasının tehlikeli olduğunu belirten eski First Lady, radikalleri ve dengesiz kişileri bilerek kışkırtma amacı taşıdığını ifade etti. "Ya dengesiz birisi dolu bir silahla Washington'a gelse? Ya bu kişi kızlarımızın peşine düşse?” diye soran Obama, "Yüksek sesle söylenen ve umarsız imalarıyla Donald Trump, ailemin güvenliğini tehlikeye atıyordu. Ve bu sebepten ötürü onu hiçbir zaman affetmeyeceğim” dedi.

Donald Trump'ın 2005 yılında bir dizinin çekimi sırasında konuşurken kayıt altına alınan ve bir ceza almadan kadınları taciz edebileceğini söylediği ses kaydına da değinen Obama, kitabında, bu ses kaydını dinledikten sonra "sinirden titrediğini” belirtti.

OBAMA'DAN DÜŞÜK VE SUNİ DÖLLENME AÇIKLAMASI

Michelle Obama, kitabında sadece eşi Barack Obama’nın ABD Başkanı olarak çalıştığı 2009-2017 yılları arasında yaşadıklarını değil, aynı zamanda hayatının bundan önceki dönemlerinde yaşadıklarını ve bunlardan çıkarttığı dersleri de paylaşıyor. Düşük yaptığını ilk defa açıklayan Obama, şu anda 20 ile 17 yaşlarında olan kızları Malia ile Sasha’yı suni döllenme yöntemiyle doğurduğunu kaydetti.

Kitabının yayınlamasından önce ABC televizyonuna röportaj veren Michelle Obama, “(Düşük sonrasında) kendimi kaybolmuş ve yalnız hissediyordum. Başarısız olduğumu düşündüm çünkü onlar hakkında çok az konuştuğumuz için düşüklerin ne kadar yoğun olduğunu bilmiyordum” demişti.

Eşi Barack ile yaşadığı aşkı da anlatan Michelle Obama, Chicago’daki bir avukatlık bürosunda birlikte çalışırken başlayan ilişikilerini "şehvet, minnet, tatmin ve mucizenin patlaması” olarak tarif etti. Obama aynı zamanda evlilikleri süresince eşiyle birlikte profesyonel yardım aldıklarını ve bu yolla sorunları konuşarak çözmeyi öğrendiklerini belirtti.

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