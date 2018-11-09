Michelle Obama’dan Trump'a: 'Onu Hiç Affetmeyeceğim'

Eski First Lady Michelle Obama, “Becoming” adını taşıyan biyografisinin raflarda yerini almasına günler kala, ABC televizyonuna konuştu. Michelle Obama, 30’lu yaşlarında düşük yaptığını ve kızlarını dünyaya getimek için tüp bebek tedavisi gördüklerini açıkladı. Eski First Lady kitabında Donald Trump’a da yüklendi.
Eski Başkan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama 13 Kasım’da satışa sunulacak kitabı öncesi ABC kanalında yayınlanan Good Morning America programına konuştu. 11 Kasım’da yayınlanacak mülakatın bir bölümü kamuoyuyla paylaşıldı. Haber ajansı Associated Press de kitabın erken baskısından bölümler paylaştı.
Michelle Obama, ABD mülakatında Barack Obama ile çocuk sahibi olmaya çalıştıkları dönemde yaşadıkları zorlukları anlattı. 54 yaşındaki Obama 20 yıl önce düşük yaptığında kendini tamamen kaybulmuş yalnız hissettiğini anlattı. Daha sonra eşi ile tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan Obama, bugün 17 ve 20 yaşlarında olan kızlarını bu sayede kucağına aldığını söyledi.
Michelle Obama kitabında Chicago’da büyüdüğü yıllarda bugünlere nasıl geldiğini, maruz kaldığı ırkçılığı ve ABD’nin ilk siyah First Lady’si olarak yaşadıklarını anlatıyor. Beyaz Saray yıllarından da bahseden Michelle Obama, Donald Trump’a olan öfkesini de saklamamış.
Donald Trump’ın yıllarca süren ve Barack Obama’nın Amerika vatandaşlığını sorgulayan doğum belgesi polemiğini ve bunun kampanya sürecinde malzeme olarak kullanılmasını yobazca ve tehlikeli olarak nitelendiren Michelle Obama, Trump’ın radikal ve çılgınca siyasi eğilimleri olanları özellikle kışkırtmaya çalıştığını yazdı.
Michelle Obama “Doğum belgesi olayı kötü niyetli ve apaçık yobazca ve yabancı düşmanı tarafı olan bir meseleydi. Çılgınca siyasi eğilimleri olan garip tipleri kasten kışkırtma amacı taşıyan tehlikeli bir girişimdi” diye yazdı. Michelle Obama “Aklı selim düşünemeyen birisi tabancasını alıp Washington’a gelse, kızlarımızın peşine düşse ne olacaktı? Donald Trump bu düşüncesiz imalarıyla ailemin güvenliğini tehlikeye attı. Bu sebeple onu hiç affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
Trump’ın başkanlık seçimini kazandığında şoke olduğunu ve kendini tutmaya çalıştığını belirten First Lady, kadınların Hillary Clinton yerine kadın düşmanı bir başkan seçmesine inanamadığını da dile getirdi.
Trump’ın Demokrat rakibi Hillary Clinton’la 2016 yılında başkanlık için yarıştığı dönemde televizyonda başkan adaylarının canlı yayınlanan münazaralarından biri sırasında Clinton’ı sahnede sürekli takip etmesi ve kullandığı beden diliyle Clinton’ın münzaradaki varlığını küçültme amacı taşıdığını yazdı. Michelle Obama’ya göre, Trump Hillary Clinton’a “Sana zarar verebilirim ve bu da yanıma kar kalabilir” mesajını veriyordu.
Michelle Obama kitabının tanıtım turuna, Chicago’da binlerce kişinin katılacağı özel bir etkinlikle başlayacak. Etkinliğin moderatörlüğünü de eski Başkan Barack Obama’ya seçim kampanyasında sık sık destek veren televizyon yıldızı Oprah Winfrey yapacak.
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum