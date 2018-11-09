Michelle Obama’dan Trump'a: 'Onu Hiç Affetmeyeceğim'

Eski First Lady Michelle Obama, “Becoming” adını taşıyan biyografisinin raflarda yerini almasına günler kala, ABC televizyonuna konuştu. Michelle Obama, 30’lu yaşlarında düşük yaptığını ve kızlarını dünyaya getimek için tüp bebek tedavisi gördüklerini açıkladı. Eski First Lady kitabında Donald Trump’a da yüklendi. Eski Başkan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama 13 Kasım’da satışa sunulacak kitabı öncesi ABC kanalında yayınlanan Good Morning America programına konuştu. 11 Kasım’da yayınlanacak mülakatın bir bölümü kamuoyuyla paylaşıldı. Haber ajansı Associated Press de kitabın erken baskısından bölümler paylaştı. Michelle Obama, ABD mülakatında Barack Obama ile çocuk sahibi olmaya çalıştıkları dönemde yaşadıkları zorlukları anlattı. 54 yaşındaki Obama 20 yıl önce düşük yaptığında kendini tamamen kaybulmuş yalnız hissettiğini anlattı. Daha sonra eşi ile tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan Obama, bugün 17 ve 20 yaşlarında olan kızlarını bu sayede kucağına aldığını söyledi. Michelle Obama kitabında Chicago’da büyüdüğü yıllarda bugünlere nasıl geldiğini, maruz kaldığı ırkçılığı ve ABD’nin ilk siyah First Lady’si olarak yaşadıklarını anlatıyor. Beyaz Saray yıllarından da bahseden Michelle Obama, Donald Trump’a olan öfkesini de saklamamış.

Donald Trump’ın yıllarca süren ve Barack Obama’nın Amerika vatandaşlığını sorgulayan doğum belgesi polemiğini ve bunun kampanya sürecinde malzeme olarak kullanılmasını yobazca ve tehlikeli olarak nitelendiren Michelle Obama, Trump’ın radikal ve çılgınca siyasi eğilimleri olanları özellikle kışkırtmaya çalıştığını yazdı. Michelle Obama “Doğum belgesi olayı kötü niyetli ve apaçık yobazca ve yabancı düşmanı tarafı olan bir meseleydi. Çılgınca siyasi eğilimleri olan garip tipleri kasten kışkırtma amacı taşıyan tehlikeli bir girişimdi” diye yazdı. Michelle Obama “Aklı selim düşünemeyen birisi tabancasını alıp Washington’a gelse, kızlarımızın peşine düşse ne olacaktı? Donald Trump bu düşüncesiz imalarıyla ailemin güvenliğini tehlikeye attı. Bu sebeple onu hiç affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Trump’ın başkanlık seçimini kazandığında şoke olduğunu ve kendini tutmaya çalıştığını belirten First Lady, kadınların Hillary Clinton yerine kadın düşmanı bir başkan seçmesine inanamadığını da dile getirdi.