Michigan Valisini Kaçırmakla Suçlanan 6 Kişi Hakkında İddianame

Savunma avukatları ise müvekkillerinin ‘‘çok konuşan’’ ancak ‘‘iş eyleme geldiğinde planlarını hayata geçirmeyi düşünmeyen’’ insanlar olduklarını öne sürmüştü.

Zanlılar, FBI tarafından yapılan soruşturma sonucunda Ekim ayının başlarında tutuklanmıştı.

Zanlılar suçlu bulunmaları halinde azami ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek. Kefaletle serbest bırakılma talepleri daha önce reddedilen zanlıların hepsi tutuklu yargılanacak.

Savcı Andrew Birge tarafından açıklanan iddianamede suçlanan kişiler; Adam Dean Fox, Barry Gordon Croft Jr., Ty Gerard Garbin, Kaleb James Franks, Daniel Joseph Harris ve Brandon Michael-Ray Caserta olarak sıralandı.

ABD’de bir federal büyük jüri Michigan Valisi Gretchen Whitmer’i kaçırma girişimi davasında altı kişi hakkında resmen suçlamada bulundu.

İddianame Ekim ayında yapılan duruşmadaki suçlamaları tekrarlar nitelikte. Bu duruşmada FBI çalışanlarından Richard Trask verdiği ifadede zanlıların paramiliter gruplarla bağlantılı olduklarını söylemişti.

İddianameye göre Fox ve Croft, Ohio eyaletinin Dublin kentinde Haziran ayında yapılan bir toplantıya katıldı. İddianamede, bu toplantıda olası kaçırma planının ve diğer eylemlerin tartışıldığı belirtiliyor. Duruşmada Trask, Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam’ın da potansiyel kaçırma planlarının hedefi olan isimlerden olduğunu bildirmişti.

İddianameye göre Fox daha sonra ‘‘Wolverine Watchmen’’ adlı Michiganlı grubun lideriyle bir gösteride buluştu. Başka bir toplantıdaysa iki zanlı ve Watchmen grubunun üyeleri hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışma kararı aldılar.

İddianamede zanlılar canlı mermilerle ateş edilen saha eğitim çalışmaları, Whitmer’in yazlık evinin izlenmesi ve şifreli mesajlar gönderilmesi gibi hazırlıklarla da suçlanıyor.

İddianameye göre bu eğitimlerden birinde bir binaya ekipler halinde saldırı çalışmaları yapan zanlılar, valinin güvenlik ekibiyle el yapımı patlayıcı düzeneklerle etkisiz hale getirme taktikleri üzerinde konuştular.