Michigan'da Acil Durumun Uzatılması Talebi Protesto Edildi

Göstericilerden bazılarının ateşli silah ve Trump yanlısı pankart taşıdıkları, gösteriye katılanların bazılarının sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ve çok az katılımcının maske taktığı görüldü.

Eyalette Perşembe günü düzenlenen yeni gösterininse, 15 Nisan'dan beri Michigan'da düzenlenenlerin en kalabalığı olduğu bildiriliyor.

Michigan'da 15 Nisan'da düzenlenen protestolar, ülke çapında benzer eylemlerin önünü açan ilk gösteri özelliğini taşıyordu. ''Trafiği Tıkama Operasyonu'' adı verilen bu ilk gösteride çok sayıda Lansing sakini kent sokaklarını araçlarıyla tıkayarak Vali Whitmer'ın getirdiği katı sokağa çıkma yasağını protesto etmişti.

Amerika'nın kuzey eyaletlerinden Michigan'ın başkenti Lansing'de Eyalet Meclisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer'ın Corona salgınıyla mücadele kapsamında acil durum sürecini uzatma talebini protesto etti. Bazı göstericilerin ateşli silah taşıdığı görüldü.

''Amerikalı Vatansever Yürüyüşü'' adlı verilen gösteriye konuşmacı olarak katılanların bazıları, Corona virüsünün ne ölçüde öldürücü olduğunu sorguladı.

Grup ayrıca Vali Whitmer'ın ''evde kal'' talimatının anayasal hakları ihlal ettiğini iddia etti ve halkı talimatları ihlal ederek 1 Mayıs'ta işyerlerini açmaya çağırdı.

''İfade Özgürlüğü''

Eyalet yetkilileri, protestocuların sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeleri durumunda para cezasına çarptırılacakları uyarısında bulundu.

Başkent Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, protestocuların kendilerini ve başkalarını riske atmasından ötürü ''hayalkırıklığı'' yaşadığını, Whitmer'ın talimatınınsa insanlara Anayasa güvencesi altındaki ifade özgürlüğünü kullanmasına izin verdiğini söyledi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise çıkardığı ''evde kal'' kararnamesinin Amerika genelindeki en katı uygulama olduğunu kabul etti.

Çoğu eyaletin kırsal kesimlerinden gelen ve Trump'ı destekleyenlerden oluşan protestocular, sokağa çıkma yasaklarının eyalet ekonomisini adeta sakat bıraktığını, Corona virüsünün yol açtığı ölüm vakalarının Detroit'in güneydoğusunda odaklandığını söylüyor.

15 Nisan'daki protestoyu düzenleyenler, Vali Whitmer'in talimatın tartışma yaratan bazı kısımlarından vazgeçmesinden kendilerine pay çıkarmıştı. Bunlardan biri de, eyalet sakinlerinin ikamet yerleri dışında sahip oldukları başka konutlarına gitmelerinin engellenmesiydi.

Vali Whitmer ayrıca inşaat sektörünün eyalette 7 Mayıs'tan itibaren faaliyete geçebileceğini söyledi.

