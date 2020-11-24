Michigan’da Biden’ın Zaferi Onaylandı

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin kritik eyaletlerinden Michigan’da yetkililer Demokrat Joe Biden’ın zaferini onayladı. Michigan’da Biden’ın 154 bin oyla seçimi kazandığı resmen doğrulandı.

Eyaletin iki Cumhuriyetçi ve iki Demokrat üyeden oluşan seçim kurulu 1 çekimser oyla eyaletin oy sayımının sonuçlarını 3’e karşı 0 oyla onayladı. Bu zafer Biden’a eyaletin 16 Seçici Kurul üyesini kazandırıyor. Biden, bu sonuçlara göre Michigan’ı yüzde 2,8 puan farkla kazanmış oldu.

Bu oran Başkan Trump’ın sonuçları mahkemeye taşıdığı Georgia, Arizona, Wisconsin ve Pennsylvania gibi eyaletlerdekinden daha yüksek.

Michigan'ın sahip olduğu Seçiciler Kurulu oyları, Biden'ın başkan seçilmek için elde ettiği 270'ten fazla Seçiciler Kurulu oyu arasında kilit öneme sahip.

Michigan’ın Demokrat Valisi Gretchen Whitmer, ‘‘Michigan halkı konuştu. Biden eyaleti 154 binden fazla oyla kazandı ve 20 Ocak’ta yeni başkanımız olacak’’ diye konuştu ve artık bu seçimi geride bırakma zamanının geldiğini söyledi.

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