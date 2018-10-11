Michigan'da Kum Tepeleri Adeta Evleri Yutuyor

Michigan’ın en bilinen bölgelerinden olan Silver Lake Dunes yani kum tepelerinde sürekli esen sert rüzgarlar, nehir ve göllerden çıkan kumlarla, doğal tepeler oluşturuyor.
Buzul Çağı’ndan kaldığı bilinen Michigan Gölü, büyüklüğü ve hafif tuzlu suyuyla adeta bir iç denizi andırıyor. Gölün birçok nehir aracılığıyla Atlas Okyanusu’na bağlantısı bulunuyor. Birçok farklı doğal güzellikler barındıran Michigan Gölü her yıl milyonlarca turist ağırlıyor.
Silver Lake Parkı, ziyarete gelen turistler göl çevresinde doğa yürüyüşlerinin yanı sıra, kum tepeleri üzerinde safari ve kamp yapma imkanı buldukları gibi, gölün serin sularının da tadını çıkarabiliyor. Aileler ayrıca geziler, kamplar, oyunlar ve etkinliklerle çocuklarına doğayı tanıtıyor ve onları doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyor.
Bu doğa harikası kum tepeleri, turistlere çeşitli eğlence imkanları sunarken, esen sert rüzgarlar yüzünden, yerel halk ve yeşil doğa için de önemli bir tehlike oluşturuyor.
40 metreye yaklaşan kum tepeleri, her yıl santim santim de olsa genişlemeye devam ediyor ve bazı evleri kumların altında bırakıyor
Evleri tehlikede olan halk, eyaletten veya federal hükümetten herhangi bir yardım alamamaktan şikayetçi. Evleri kumlar altında kalanlar, hükümetin kendilerinden hala emlak vergisi almasından yakınıyor.
Kum tepeleri her ne kadar gölün çevresindeki evler ve doğal yaşam için tehlike oluştursa da güzelliğiyle her yıl yüzbinlerce turist çekerek bölge ve eyalet ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Kum tepelerinin genişlediği bölgelerde yaşayan halk, hükümetin kayıplarını kapatmalarında yardımcı olmasını istiyor. Bölgeye gelen turistler ve bu turizmden gelir elde edenlerse, kum tepelerinin etrafa verdiği tehlikeyi görmezden geliyor.
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