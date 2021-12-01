Michigan’da Lisede Silahlı Saldırı

Michigan eyaletinin, Oxford kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda, en az üç kişi hayatını kaybetti, altı kişiyse yaralandı. Yetkililer, olayın ardından bir öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Detroit’in 55 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi’ndeki silahlı saldırı, yerel saatle öğlen 13.00 sıralarında meydana geldi. Oakland İlçe Şerifi’nin ofisinden yapılan açıklamada, kalabalık bir polis ekibi ve acil durum personelinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda kullanıldığından şüphelenilen el tabancasını taşıyan bir kişinin, gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer saldırganın tek başına hareket ettiğini bir yardımcısı ya da başka bir kişinin olmadığını düşünüyor.

Şerif Yardımcısı Michael McCabe, olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin 15 yaşında bir ikinci sınıf öğrencisi olduğunu ve yarı otomatik el tabancası taşıdığını belirtti. McCaleb, şüphelinin birden çok kez ateş ettiğini kaydetti.

McCabe, polisin silahlı saldırının başlamasından itibaren giriş-çıkışların kapatıldığı okulda, arama yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Oxford Bölge Okulları Müdürü Tim Throne, henüz kurbanların isimlerini bilmediğini ve ailelerle temas kurulmadığını belirtti. Throne ‘‘Şoktayım, bu çok üzücü’’ diye konuştu.

İlk anda okuldaki bazı sınıflara sığınan öğrenciler, daha sonra yakındaki bir süpermarkete aileleri tarafından alınmak üzere götürüldü.

McCabe, dedektiflerin şüphelinin sosyal medya iletilerine bakarak saldırının arkasındaki nedeni bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Robin Redding 12’nci sınıf öğrencisi olan oğlunun okulda silahlı saldırı tehdidi olduğunu duyduğunu ve bu nedenle Salı günü evde kaldığını belirtti ve ‘‘Bu tesadüf olamaz’’ dedi.

Redding oğlunun ne duyduğu konusunda ayrıntı vermedi ancak genel olarak okullardaki güvenlikten şikayet etti. Veli ‘‘Bu okulda çocuklar birbirlerine çok öfkeliler’’ diye konuştu.

