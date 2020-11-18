Michigan'da Tüm İlçeler Seçim Sonuçlarını Onayladı

Amerika’da, Cumhuriyetçiler’in 3 Kasım’daki seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ettiği eyaletlerden Michigan’da tüm ilçeler, seçim sonuçlarını onayladı. Detroit’i de içine alan eyaletin en büyük bölgesi Wayne ilçesinin tasnif kurulu da dün gece oy birliğiyle seçim sonuçlarını onaylamıştı. Demokrat Joe Biden’ın galip geldiği Wayne bölgesindeki kurulun bir önceki oylamasında, iki Cumhuriyetçi üyenin aleyhte oy kullanması ve bunun sonucunda 2-2 oy eşitliği nedeniyle seçim sonuçları onaylanmamıştı. Cumhuriyetçiler’in lehine işleyen karar Demokratlar ve sivil toplum liderlerince sert bir şekilde eleştirilmişti. Cumhuriyetçiler’in Detroit’te bir seçim merkezinde, posta yoluyla kullanılan oyların sayımında hile yapıldığı iddiasıyla açtıkları davalarda iki hakim sayıma hile karıştığına yönelik kanıt bulunmadığı kararına vardı. Mahkeme kararının ardından yeniden bir araya gelen tasnif kurulu bu kez bölgedeki seçim sonuçlarını onayladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, geleneksel olarak Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Wayne bölgesi dahil, Michigan eyaleti genelinde Biden 146 bin oy farkla Trump’ın önünde görünüyor.

Kurulun bir önceki oylamasında Cumhuriyetçi üye Monica Palmer, Detroit’teki bazı sandıklardan gelen sayım belgelerinin düzensiz göründüğünü iddia ederek sonuçları onaylamamış, kurulun Demokrat üyesi Jonathan Kinloch ise bunun “sorumsuzluk ve düşüncesizlik” olduğunu savunmuştu. Tepkilerin ardından, kurulun ikinci toplantısında sonuçlar onaylandı ve bu sayede 83 seçim bölgesi olan Michigan’da eyalet bazında onaylamaya doğru bir adım daha atılmış oldu. Diğer taraftan, Cumhuriyetçiler seçimlerin çekişmeli geçtiği diğer eyaletlerden Arizona, Nevada ve Pennsylvania’da da seçim sonuçlarının resmen onaylanmasını engelleme çabasını sürdürüyor. Trump ve destekçilerinin seçim sonuçlarına itirazları ve yasal adımları süreci yavaşlatırken, her bir eyalette sonuçların onaylanmasının ardından Seçiciler Kurulu’nun 14 Aralık’ta bir araya gelerek resmi onaylama sürecini tamamlaması gerekiyor. Demokratlar’ın yanı sıra hem yerel hem de federal düzeyde birçok Cumhuriyetçi de 3 Kasım’da yapılan seçimlerin güvenli bir şekilde tamamlandığını savunuyor.