HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mıcır yolda ağaca çarpan motosikletli sürücüsü hayatını kaybetti

Mıcır yolda ağaca çarpan motosikletli sürücüsü hayatını kaybetti

06.03.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da eski Adapazarı-Karasu Yolu’nda çalışma yapılan bölgede mıcıra giren motosiklet devrilerek, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sakarya’da eski Adapazarı-Karasu Yolu’nda çalışma yapılan bölgede mıcıra giren motosiklet devrilerek, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 21 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Söğütlü ilçesindeki tek şeritli olan eski Karasu-Adapazarı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkant Kargün’ün (21) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken yolun çalışma olan bölümünde dökülen mıcıra girdi. Kontrolden çıkan motosiklet, savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Paramparça olan motosikletin sürücüsü Berkant Kargün, kazayı fark eden yakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TLYerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!
Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar! 150 çalıntı eşyayı depoya saklamışlar

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar!

Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Evde kumara baskın! Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun! Aralarında SGK çalışanları da var

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.