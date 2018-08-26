Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde mıcır yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi, sürücüsü öldü.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Fethullah Vural (50) yönetimindeki 16 CLT 05 plakalı mıcır yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kabinde sıkışan sürücü Vural, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Fethullah Vural, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
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