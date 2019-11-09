HABER

Mıcıra giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 22:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yoldaki mıcır yüzünden kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yoldaki mıcır yüzünden kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Özgür Tangit (40) yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesi’nden Alaşehir yönüne giderken, yol inşaatının devam ettiği Piyadeler mevkiinde mıcıra kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların polisi araması sonucu olay yerine gelen itfaiye, jandarma, polis ve 112 ekipleri otomobilin içerinde sıkışan Özgür Tangit (40), eşi Mehtap Tangit (38), oğlu Egemen (10) ve kızı Halise Dila Tangit’i aracın camlarını kırarak çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Egemen Tangit’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiasıSultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralıDenizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Falcao için tarihi itiraf! Atletico ve Real...

Falcao için tarihi itiraf! Atletico ve Real...

İmamoğlu paylaştı! Dikkat çeken diyalog

İmamoğlu paylaştı! Dikkat çeken diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

9 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Denizli'de iğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.