Miçotakis: "Ankara ile Görüşmeye Hazırız"

AB liderlerinin 24-25 Eylül'de Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım konusunu konuşacağı liderler zirvesi öncesinde diplomatik girişimler hızlandı.

Tükiye'nin Oruç Reis gemisinin sondaj faaliyetlerini uzatmayarak geri çekmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’ten sürpriz bir adım geldi. Miçotakis, AB Konsey Başkanı Charles Michel’le görüştükten sonra "Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını" açıkladı.

Charles Michel ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Miçotakis, Doğu Akdeniz konusunu görüşmek üzere toplanacak AB zirvesi öncesinde, "Türkiye'nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik alanları konusunda derhal ön görüşmelere başlamaya hazırız" dedi.

Miçotakis, Midilli Adası’ndaki Moria göçmen kampında meydana gelen yangın sonrası yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşen göçmen krizi konusuna da değindi. Yunan Başbakanı, Avrupa'nın göçmenlere yardım konusunda Yunanistan ile daha fazla dayanışması gerektiğini dile getirdi. Miçotakis, "Avrupa'nın desteği söz olmaktan çıkıp eyleme dönüşmeli ve somut bir dayanışma sergilenmelidir" dedi. Yeni ve modern bir göçmen kampı inşa edilmesi için AB'nin destek vermesini istedi. Avrupa'nın bu alanda yeni ortak politikalar üretmesi gerektiğinin altını çizdi.

