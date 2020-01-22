HABER
  4. Miçotakis: Eğer Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse...

Miçotakis: Eğer Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iptal edilmemesi halinde hiç bir siyasi çözüme onay vermeyeceklerini, veto haklarını kullanacaklarını söyledi.

Miçotakis: Eğer Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 19 Ocak Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmemesini sert bir dille eleştirdi. Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, "Bölgede istikrara katkı sağlayan Yunanistan'ın toplantıya çağrılmaması kabul edilemez bir durum." dedi.

Miçotakis, Atina'nın tutumunu bildirmek için Avrupa Birliği yetkililerine mektup gönderdiğini, öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuyu görüştüğünü söyledi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yasal olmadığını belirten Miçotakis, bu anlaşmanın iptal edilmemesi halinde hiçbir siyasi çözüme yeşil ışık yakmayacaklarını söyledi.

"VETO HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Berlin'deki Libya konferansına Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 devlet ve hükümet başkanı ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılacak.

Miçotakis, "Türkiye ile Libya arasında deniz bölgeleri konusunda yapılan mutabakatın yasal olmadığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yunanistan,Türkiye ile imzalanan mutabakatı iptal etme önkoşulu içermeyen herhangi bir siyasi çözümü kabul etmeyecek ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Dış İşleri toplantısında bu durumu veto edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.

"TÜRKİYE JEOPOLİTİK ROL OYNUYOR"

Bu anlaşmanın son derece önemli olduğunu ifade eden Miçotakis, "Bu proje çok önemli. Türkiye bunu iyi karşılamadı zira jeopolitik anlamda bölgede rol oynamak istiyor. Böyle bir boru hattı Avrupa'nın çıkarlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kınandı. Yunan adalarının Münhasır Ekonomik bölgede bulunduğunu belirttiler. ABD Yunanistan'ın güvenliğini garanti altına aldı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Rusya'dan Corona virüsüne karşı önlem!Rusya'dan Corona virüsüne karşı önlem!
Trump'ın azil davası başladı: Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildiTrump'ın azil davası başladı: Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miçotakis Türkiye Libya

En Çok Okunan Haberler

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan Corona virüsüne karşı önlem!

Rusya'dan Corona virüsüne karşı önlem!

Son dakika! Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin, Putin’e yeni kabineyi tanıttı

Rusya'da yeni kabine Putin'e tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

Dünyanın gözü ABD'de! Kaderi belli olacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.