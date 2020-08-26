Miçotakis: "İyon Denizi'nde Kıta Sahanlığını Genişleteceğiz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın, ülkenin batısında bulunan İyon Denizi kıyısındaki kıta sahanlığını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Yunan Başbakanı’nın kıta sahanlığını genişletmeyi düşündüğü bölge, ülkenin İtalya’ya bakan kıyıları.

İki ülke Haziran ayında, deniz sınırları konusunda, özel bir ticari bölge oluşturan ve balıkçılıkla ilgili sorunları çözüme kavuşturan bir anlaşma imzalamıştı.

Miçotakis’in kıta sahanlığını genişletme açıklaması da bu anlaşmanın parlamentoda onaylanmak üzere tartışıldığı süreçte geldi.

Yunan parlamentosu aynı zamanda Mısır’la imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını da ele alıyor.

Her iki anlaşmanın yarın oylamaya sunulması bekleniyor.

Türkiye, Atina benzer bir kararı Doğu Akdeniz ve Ege kıyılarında almaya çalışırsa, bunu savaş nedeni olarak sayacağını açıklamıştı.

Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın diğer kıyılarında da deniz sınırlarını genişletme hakkına sahip olduğunu ifade etti.