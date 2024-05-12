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Miçotakis'tan kritik görüşme öncesi dikkat çeken açıklama! 'Biz düşman değil, komşuyuz'

12.05.2024 17:48
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. İki ülke ilişkilerine değinen Miçotakis “Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ve şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki; biz düşman değil, komşuyuz" dedi.

Miçotakis'tan kritik görüşme öncesi dikkat çeken açıklama! 'Biz düşman değil, komşuyuz'

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Miçotakis, yapacağı ziyaret öncesi Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir’in sorularını yanıtladı. 2 ülke arasındaki tansiyonun yükselmesi ihtimaline ilişkin konuşan Miçotakis, "Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda diyalog yoluyla" çözülmesi gerektiğini söyleyerek "Birbirimiz hakkında konuşmak yerine birbirimizle daha fazla konuşmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yunanlılar ve Türkler arasındaki bir diğer güçlü bağın lezzetli yemekler ve lezzetlere aşinalık olduğuna değinen Miçotakis “Lezzetli yemekler ve lezzetlere aşinalık, Yunanlar ve Türkler arasında çok güçlü bir bağ. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Bir yemek tutkunu olarak, deneyimlerime dayanarak size Atina’nın çok canlı bir gastronomi ortamına sahip olduğunu, geleneksel Yunan mutfağını daha da ileriye götürdüğünü, yeni olasılıkları deneyip keşfedebildiğini söyleyebilirim. Şehirler yaşayan organizmalardır, değişir ve gelişirler. Modern Atina, yalnızca görkemli bir antik geçmişe sahip bir metropol değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında köprü kuran dinamik bir şehir” diye konuştu.

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"AÇIKÇA TANIMLANMIŞTIR, GENİŞLETİLEMEZ"

Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın, 10 ada için Türk vatandaşlarına yönelik ekspres vize uygulaması başlatmasına ilişkin “10 Yunan adasına yönelik “kapıda vize” programının Schengen kurallarından bir muafiyet olduğunun altını çizmeliyim; Yunan hükümetinin Avrupa Komisyonu ile başarıyla müzakere ettiği bir muafiyet. Felsefesi, Türkiye kıyılarına feribot bağlantısı olan Yunan adalarına kısa ziyaretlerdir. Kurallardan muafiyet olarak Komisyon ile yapılan anlaşmada açıkça tanımlanmıştır ve genişletilemez. Bu programın başarısından çok mutluyum. Hem Yunan adalarının güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyen Türk vatandaşları hem de bölge halkı için bir kazan-kazan. Bu program, halklar arası temaslar, diplomasi ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği için bir model” dedi.

Yunan-Türk İş Konseyi’ne yönelik konuşan Yunanistan Başbakanı, önceliğinin "İnşaat, altyapı, dijitalleşme ve tarım ürünlerine doğrudan yatırımların artırılması" olduğunu söyledi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iş dünyalarımızı bir araya getirecek bir araç olarak Yunan-Türk İş Konseyi kurma kararımızın ikili ekonomik ilişkilerimizin tüm potansiyelini ortaya çıkarabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“2 KOMŞU ÜLKENİN TİCARETTE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK İSTERİM”

Miçotakis, 10 yıl sonrası için Türk-Yunan ilişkilerine dair beklentileri hakkında "2 komşu ülkenin ticarette, ekonomide işbirliği yaptığını, ortak girişimler başlattığını, çağımızın büyük zorlukları üzerinde birlikte çalıştığını görmek isterim. Halklar arasındaki bağların daha da güçleneceğini ve Ege’nin her iki kıyısındaki hükümetlere bağımlı olmayacağını umuyorum. İlişkilerimizde, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenlikte yeni bir dinamiği ortaya çıkaracak olan Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesiyle ilgili farklılığımızı halledeceğimizi umuyorum. Ama o noktaya ulaşamasak bile, dileğim şu ki, bundan on yıl sonra ilişkilerimizde yeni ve kalıcı bir sayfa açmış olacağız: Gerginlik ve kriz olmadan, dürüstlüğe, karşılıklı saygıya ve anlayışa dayalı bir sayfa" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kiryakos Miçotakis
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