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Miçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı: AB çok milyon euro verdi, daha fazlasını da verebilir

30.06.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de yaşanan savaşın ardından zirve yapan ve yıllardır süren düzensiz göçmen sorunuyla ilgili Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. "Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullanan Miçotakis, Avrupa Birliği'nin daha önce Türkiye'ye çok milyon euro verdiğini daha da verebileceğini belirterek yıllık bütçe planlamasını işaret etti.

Miçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı: AB çok milyon euro verdi, daha fazlasını da verebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen sorunu ile mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini kaydetti.

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GÜNDEM DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'a son dönemde daha az düzensiz göçmen taşıyan tekne gelmesinin nedeninin Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması olduğunu belirterek, yola çıkan tekne sayısının azalması için Tunus ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında Vilnius'ta buluşacağını kaydeden Miçotakis, Türkiye-AB ilişkilerinin çerçevesini yeni bir temele yerleştirmeyi umduklarını ifade etti.

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TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Miçotakis, bardağın yarısını dolu görmek istediğini belirterek, son dönemde düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde olunduğuna dikkati çekti.

Başbakan Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabilir." dedi.

"TABİİ KENDİSİ İSTERSE..."

Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu. (AA)

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Yunanistan göçmen Kiryakos Miçotakis

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