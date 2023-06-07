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Miçotakis'ten Türkiye itirafı: "Yunanistan'ın karşısında çok büyük ve öngörülemez bir komşusu var"

07.06.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan eski Başbakan Miçotakis Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye röportaj verdi. Yaptığı açıklamada Türkiye hakkında gelen bir soruya karşı itiraf gibi bir yanıtta bulundu.

Miçotakis'ten Türkiye itirafı: "Yunanistan'ın karşısında çok büyük ve öngörülemez bir komşusu var"

Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ikili ilişkilere önemli açıklamalarda bulundu. Miçotakis Türkiye'yi kastederek Yunanistan'ın karşısında çok büyük ve öngörülemez bir komşu bulunduğunu söyledi.

TÜRKİYE HAKKINDA ÇOK BÜYÜK VE ÖNGÖRÜLEMEZ BİR ÜLKE İMASI

Eski Başbakan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin savaş uçağı alımına ilişkin bir soruya, "Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek zorunda zira, karşısında çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez bir komşu var. Tabii ki anın şartlarıyla uzun vadeli planlama yapamayız." yanıtını verdi.

Yunanistan'ın son dört yılda askeri açıdan kendisini güçlendirecek hamlelerde bulunduğunu dile getiren Miçotakis, Türkiye ile temel anlaşmazlığın çözümü için özlü bir müzakere yapmanın önkoşulunun Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırması olduğunu söyledi.

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MİÇOTAKİS'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME İHTİMALİ

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle 25 Haziran'daki seçim sonucunda partisi Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesi ve başbakan olması gerektiğini belirtti.

Kiryakos Miçotakis, "Bu önemli zira Türkiye bugün güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip, Yunanistan'da ise geçici hükümet var. Eğer birinci partiye fazladan milletvekili veren sistemle yapılmış olsaydı seçimler, bizim de istikrarlı ve tek başına iktidara gelmiş bir hükümetimiz olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Son aylarda ikili ilişkilerde iyileşme olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Seçimlerin her zaman yeni bir başlangıca vesile olabileceğine inanırım." dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek istediğini daha önce de kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, "Önümüzdeki aylarda üzerinde ilerleme kaydedebileceğimiz yol haritasını tekrar şekillendirmek için Litvanya Vilnius'ta buluşma fırsatımız olacak." diye konuştu.

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"EGE ADALARININ SİLAHSIZLANDIRILMASI VE EGEMENLİK HAKLARI TARTIŞILAMAZ"

Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konularını tartışmaya hazır olduğunu aktaran Miçotakis, Yunanistan'ın, adaların silahsızlandırılması ve Doğu Ege adalarının egemenliğine ilişkin konuları tartışmaya açık olmadığını söyledi.

YUNANİSTAN'DA HÜKÜMET KURULAMAMIŞTI

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 ile en yüksek oyu alan parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesini sağlayacak 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Koalisyon seçeneğine karşılık ikinci kez sandığa giderek tek başına iktidar yolunu aramayı tercih eden Miçotakis, ülkeyi 25 Haziran'daki genel seçimlere taşıyacak geçici hükümetin başbakanı Yannis Sarmas'a, 25 Mayıs'ta başbakanlık görevini devretmişti.

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Türkiye Yunanistan miçotakis

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