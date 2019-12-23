Miçotakis: Türkiye göç meselesini baskı aracı yapmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib'ten kaçan 80 bin sığınmacının Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığı” açıklamasına, Atina'dan yanıt geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile varılan mülteci mutabakatına sadık kalarak, göç meselesini baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini söyledi. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde Miçotakis'in, sığınmacıların Avrupa'ya gönderilmek yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması halinde, Ankara'ya yardıma hazır olduklarını defaatle ifade ettiği belirtildi. Ancak Atina, ek mali yardımın baskı yoluyla değil, AB ile yapılacak müzakereler yoluyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, "80 binden fazla sığınmacının bombalı saldırılara maruz kalan İdlib'ten kaçarak Türkiye'ye doğru hareket halinde olduğunu söylemiş ve "Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" diye konuşmuştu.