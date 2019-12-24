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Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib'den gelen tüm Avrupa'yı etkileyebilecek yeni göç dalgasına" ilişkin açıklamasına Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yanıt geldi.

Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile varılan mülteci mutabakatına sadık kalarak, göç meselesini baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini söyledi. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde Miçotakis'in, sığınmacıların Avrupa'ya gönderilmek yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması halinde, Ankara'ya yardıma hazır olduklarını defaatle ifade ettiği belirtildi. Ancak Atina, ek mali yardımın baskı yoluyla değil, AB ile yapılacak müzakereler yoluyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, "80 binden fazla sığınmacının bombalı saldırılara maruz kalan İdlib'ten kaçarak Türkiye'ye doğru hareket halinde olduğunu söylemiş ve "Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" diye konuşmuştu.

Bu göç dalgasının Yunanistan'da ve tüm Avrupa ülkelerinde hissedilebileceğini belirten Erdoğan, çatışmaların durmaması halinde 2015'teki mülteci krizine benzer manzaraların yaşanabileceğini hatırlatmıştı.

ATİNA'NIN KATILAŞAN "İLTİCA" POLİTİKALARI

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına rağmen Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısında son dönemde artış gözleniyor.

Atina, geçen hafta Türkiye'den önümüzdeki yıl içerisinde 100 bin yeni sığınmacının geleceğini tahmin ettiklerini ve 2020’de 10 bin sığınmacıyı Yunan adalarından Türkiye'ye sınır dışı etmeyi planladığını duyurmuştu.

İnsanlık dışı koşullarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan sığınmacılara ev sahipliği yapan Yunanistan'da merkez sağdaki Miçotakis hükümetinin iktidara gelirken verdiği sözlerden biri de daha katı bir iltica ve göç politikasıydı. Bu doğrultuda geçen Kasım ayında sığınmacıların Türkiye’ye sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yeni iltica yasası Meclis'ten geçmişti.

Göç ve iltica politikası, hak örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştirilen Yunan hükümeti, yeni yasal düzenleme kapsamında Ege adalarındaki üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Sisam, Sakız ve Midilli Adası'ndaki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli bu kamplarda toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı "gözaltı merkezi" niteliğindeki yerleşkelere alınacağı belirtilmişti.

Atina, plan kapsamında Türkiye sınırının denetimini de sıkılaştıracağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Miçotakis Türkiye İdlib Avrupa Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu herif gerzek biraz anlaşılan hala baskıdan bahsediyor yağrın öbür gün kapısının önünde yatan insanlara rastlarsa ne yapacak görürüz onları hala anlamıyorlar Türkiye artık hem maddi olarak hemde nüfus yoğunluğu olarak kaldıramayacak hale gelmeye başlayacak sınıra milyonlar dayanmaya başlıyor diyoruz bunu bile baskı aracı olarak değerlendiriyor adamlar durdurmak için ne yapalım üzerlerine ateş mi açalım masum insanların bunu mu istiyorlar AB sorunla karşılaşmasın diye çaba sarfediyor ülkemiz hala bunu bile anlamıyor saf halk bıkmıştır orada yaşamaktan Esad Işid PKK PYD yeniden Esad ve Rusya
yönetim her el değiştirdiğinde halkı kontrol edebilmek için güç kullanıldı acaba kendileri olsa böyle bir ülkede yaşamak isterlermiydi bunu görüp senelerdir bu konuda uyarılar yapılıyor ülkemiz tarafından ama bazı ileriyi göremeyen cahil yöneticiler de bu uyarıları baskı olarak göstermeye çabalıyor geldiler gelmek üzereler deniyor illada geldiklerinde mi anlayacaklar zaten şu zamanlarda AB ekonamisi yerle bir olmuş durumda asıl düşünmeleri gereken şey ya Türkiye nin dediği olursa ne olacak olmalı bu olursa AB nin vay haline Türkiye nin bütün kaynaklarını bu göçleri durdurmak için harcaması laz
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