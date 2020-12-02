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Miçotakis Türkiye karşıtı maratona çıktı!

02.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Miçotakis Türkiye karşıtı maratona çıktı!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapan Yunanistan, Avrupa Konseyi zirvesi öncesi hamlelerini artırdı. Yunan basını, Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'ye karşı adımlar atılması için AB ülkeleriyle birbiri ardına temaslarda bulunduğunu yazdı.

Türkiye’yle Doğu Akdeniz’de gerilim yaşayan Yunanistan, sahadaki provokatif eylemlerinin yanı sıra AB ülkelerini yanına çekebilmek için masada da gece gündüz demeden çalışıyor.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’ye karşı diplomatik bir maratona çıktığını yazdı. Gazete, Avrupa Konseyi zirvesine bir haftadan fazla bir süre kala iki ismin de görüşmelerini sıklaştırdığını belirtti.

Michel, Miçotakis ve diğer liderlerle böyle görüştü.

Kathimerini’nin haberine göre Başbakan Miçotakis, dün Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Slovakya Başbakanı Igor Matovic’le telekonferans görüşmesi yaparak görüş alışverişinde bulundu.

ORTAK ADIM ATMA ÇABASI

Ancak Miçotakis’in en çok önem verdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la olan görüşmesiydi. Kathimerini, görüşmede iki liderin Avrupa Konseyi öncesinde iş birliğine ilişkin konuların yanı sıra, Paris ve Atina yönetimlerinin Türkiye’ye karşı ortak adım atma gayesini de ortaya koyduğunu belirtti.

AMBARGO DA İSTİYORLAR

Kathimerini’nin hükümete yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Yunanistan yaklaşan konsey toplantısında Türkiye’ye çeşitli alanları kapsayacak bir yaptırım uygulanmasını talep edecek. Bununla da yetinmeyen Atina yönetiminin silah ambargosunu da gündeme getireceği ifade ediliyor.

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