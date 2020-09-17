Miçotakis: Türkiye ve Yunanistan arasında üst düzey görüşmeler yürütülüyor

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile üst düzey diplomatlar vasıtasıyla görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Haber ajanslarına göre, Miçotakis Çarşamba akşamı katıldığı bir etkinlikte, "Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüşmedik ancak danışmanlarımız temas halindeler. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum… Eğer süreç böyle devam ederse, istikşafi görüşmelerin çok ama çok yakında başlatılmasına açığım" dedi.

Miçotakis açıklamasında, Türkiye'nin Avrupa ile diyalogu sürdürmek ya da "tek taraflı eylemlerine" devam ederek bunun sonuçlarına katlanmak arasında bir tercih yapması gerektiğini öne sürdü.

Miçotakis, "Tercih çok ama çok net bir şekilde ortada. Hepimiz, bu yolun yapıcı bir diyaloğa çıkacağını umuyoruz" diye konutşu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına başlamasının ardından Yunanistan ve Kıbrıs ile karasuları ve kıtasahanlığı konularında yaşanan uyuşmazlıklar da gündeme geldi.

Türkiye, bu bölgelerin belirlenmesinde Yunanistan'ın anakarasına uzak mesafede bulunan adaların dahil edilmemesini, sınırların anakaraya göre tanımlanmasını istiyor. Yunanistan ise bu görüşü reddediyor.