Miçotakis: "Türkiye Yayılımcı Boru Hattı Rüyasından Vazgeçerse Ortaklık Yapabiliriz"

İsrail’e ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkesinde Corona virüse karşı alınan önlemleri anlatarak İsrailli turistleri ülkesine davet ederken Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’a röportaj veren Yunan Başbakan “İsrail’den Yunanistan’a uçuşların en kısa sürede başlayacağına eminim. Yunanistan’ı Avrupa’nın en güvenli seyahat noktası haline getirmeyi umuyorum” dedi.

Türkiye’nin Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetlerine de değinen Miçotakis, Yunanistan-İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin bölgedeki faaliyetlerinin kimseyi hedef alma ya da dışlama hedefi gütmediğini ancak Türkiye’nin bölgede siyasi ve askeri açıdan bir kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Miçotakis ”Türkiye, yayılımcı boru hattı rüyasından vazgeçer ve bizimle eşit şart ve yasalar uygun bir ortaklık yapabilir ama bir mahalle kabadayısı olarak değil” dedi.

Öte yandan Yunanistan’ın turizm konusundaki beklentilerini İsrail tarafı, Filistin planına destek arayışı kapsamında değerlendiriyor.

İsrail’in Atina Büyükelçisi Yossi Amrani, İsrail Ordu Radyosu’na verdiği demeçte, “Yunanistan’ın AB içerisindeki destekte öncü olmasını bekliyoruz” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’a döndükten sonra Filistin Lideri Mahmud Abbas’la da görüşeceğini söyledi.

