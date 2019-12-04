Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama: Anlaşmazlıklar kaydedildi

Miçotakis Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata karşı olduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis NATO zirvesi için gittikleri İngiltere’nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü belirtilen görüşmede iki ülke arasında yaşanan deniz yetki alanları sorunu ele alındı.

Miçotakis görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin son edimleriyle ilgili tüm konuları gündeme getirdim" dedi. "İki tarafın anlaşmazlıkları kaydedildi" diyen Miçotakis "İki taraf güven arttırıcı önlemleri üzerinde tartışmaları sürdürme üzerinde mutabık kaldı" diye konuştu.

Miçotakis Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada "Yunan halkını Türkiye ile zorlukların olduğu, olmaya devam ettiği ve olacağı güvencesini vermek isterim. Ama iki tarafın iyi niyet göstermesi halinde bunların üstesinden gelineceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Erdoğan'ın Miçotakis ile bir araya geldiği duyuruldu.