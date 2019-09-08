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Miçotakis'ten Erdoğan'a sığınmacı tepkisi

08.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın sığınmacılar için gerekirse kapıların açılabileceği sözlerine tepki gösterdi.

Miçotakis'ten Erdoğan'a sığınmacı tepkisi

Miçotakis "Erdoğan Yunanistan'ı ve Avrupa'yı tehdit edemez" dedi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılar için gerekirse kapıların açılabileceği sözlerine tepki gösterdi. Miçotakis, "Sayın Erdoğan mülteci sorununun üstesinden gelmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan'ı ve Avrupa'yı tehdit edemeyeceğini anlamak zorunda" dedi. Selanik'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Avrupa, Türkiye ile Avrupa arasında her iki tarafın da yararına olan bir anlaşma çerçevesinde geçen yıllarda çok fazla para, 6 milyar euro verdi" diye konuştu.

Erdoğan Perşembe günü Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmaması halinde Türkiye'nin sığınmacılar için kapıları açabileceğini söylemişti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatı uyarınca kara ya da deniz yoluyla Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçen sığınmacılar Türkiye'ye iade edilebiliyor. Avrupa Birliği bunun karşılığında Türkiye'deki sığınmacıların ihtiyaçları için kullanılmak üzere para yardımı yapıyor.

Erdoğan'ın AB ile imzalanan mutabakatı yeniden müzakere etmek istemesi halinde bunun yapılabileceğini söyleyen Miçotakis "Ama bu tehditlerle ya da iyi komşulukla uyumlu olmayan bir dille olmaz" diye konuştu.

AB'ye sığınmacı çocukları paylaşma çağrısı

Miçotakis Avrupa Birliği ülkelerine de Ege'deki Yunan adalarında bulunan sığınmacı çocukları alma çağrısı yaptı. Adalardaki kayıt merkezlerinde 24 binden fazla sığınmacı bulunuyor. Birleşmiş Milletler sayılarına göre sığınmacıların yaklaşık yüzde 40'ını 17 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

Miçotakis devlet televizyonu ERT'de yayınlanan açıklamasında "Bir ülkenin 50 ya da 100 çocuk almaktan imtina etmesi olamaz" diye konuştu. Yunan Başbakan, "Bazı ülkeler Schengen bölgesindeki hareket özgürlüğünün tüm avantajlardan yararlanmak istiyor ama yükleri paylaşmaya yanaşmıyor" dedi.

Reuters, dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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