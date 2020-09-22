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Microsoft'a geçen Bethesda, PlayStation'a oyun çıkartmayacak mı?

OYUN HABERLERİ  | 22.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Microsoft 7,5 milyar dolar karşılığında Bethesda'yı ve onun çatı şirketi ZeniMax Media'yı satın aldı. Satın alma duyurusu sonrası herkesin aklına ''Bethesda oyunları PlayStation'a gelmeyecek mi?'' sorusu geldi. Bu soru, Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer tarafından yanıtlandı.

Microsoft'a geçen Bethesda, PlayStation'a oyun çıkartmayacak mı?

Bethesda sürpriz bir şekilde Microsoft bünyesine katıldı. Microsoft Xbox tarafını PlayStation'a karşı güçlendirecek bu anlaşma için 7,5 milyar doları gözden çıkardı. Her iki şirketin anlaşmasıyla Bethesda'nın oyunlarının hakları da Microsoft'a geçti. Bu durum, PlayStation oyuncularını biraz endişelendirdi. Zira Bethesda'nın belirli bir süre boyunca PlayStation 5'te yayınlanacak Deathloop ve Tokyo Ghostwire gibi oyunları bulunuyordu. Bu oyunların akıbeti hakkında Xbox patronu Phil Spencer kayda değer açıklamalar yaptı.

MİCROSOFT BETHESDA'NIN PS ÖZEL SÖZÜNÜ TUTACAK

Bloomberg'in haberine göre Phil Spencer, Microsoft'un bu taahhüdü koruyacağını söyledi. Yani oyunlar, verilen söz gereği belirli bir süre boyunca PlayStation'a özel olarak yayınlanacak. Bunun dışında Phil Spencer'a göre gelecekteki Bethesda oyunları ayrı ayrı değerlendirilecek. Bu da demek oluyor ki Bethesda oyunları PlayStation 5'e gelebilir. Fakat açıklamayı iyi okumak gerekiyor.

Microsoft Bethesda

BETHESDA'NIN BAZI OYUNLARI ÖZEL OLARAK ELE ALINABİLİR

Microsoft Xbox'ın patronu Phil Spencer'ın açıklaması Bethesda oyunları için açık bir PlayStation kapısı demek olsa da Microsoft bazı oyunları kendi özelinde değerlendirmek isteyebilir. Yani bazı oyunlar, Xbox'a özel olabilir. Fakat şimdilik tahminler, Xbox'ın oyunları öncelikli olarak PC ve Xbox platformuna taşımaya odaklanacağı yönünde.

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