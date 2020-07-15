Microsoft akıllı telefon sektöründe yer edinmek istiyor

Elbette firma yoğun bir çalışma süreci ile birlikte; aynı zamanda, ilginç sistemler kullanmanın peşinde. Mesela yeni katlanabilir cihazın Google ve Android servisleri ile uyumlu çalışması önemli bir öncelik.

Öncelikli olarak şirket, Surface Duo’nun Android 10 işletim sistemi ile çıkış yapmasını istiyor ve bunun için Android Uyumluluk şartlarını arıyor. Şimdilik bu şartların tamamı sağlandı ve önemli bir başarı yakalamak için geri sayım başlatıldı.

Samsung’un Galaxy Fold, Huawei’nin ise Mate X ile çok büyük bir başarı yakalansa bile, yine de kullanıcıları pek tatmin etmiş gibi görünmüyor. Firma bu işe tepe noktası olan katlanabilir cihazlarla giriş yapıyor. Böylece zirveden başlangıç yapmanın o eşsiz keyfini yaşamak istiyor. Böylece zirvede yer edinmeleri biraz daha kolay hale gelecek.

Yeni akıllı telefonla ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de hiç şüphesiz işletim sistemiydi. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre; Windows Mobile işletim sistemli bir telefon olacağı açık bir şekilde söylendi. Bu konuda şimdilik hiç soru işareti bulunmuyor. Fakat yine de bazı kişiler daha ilginç bir işletim sistemini kullanma ihtimali olabileceğini söylüyor. Peki sizce Microsoft tarafından geliştirilecek yeni akıllı telefon için umut var mı?

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