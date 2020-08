Microsoft Apple-Epic Games savaşında tarafını seçti!

Fortnite ile birlikte ortaya çıkan Apple-Epic Games savaşında sular durulmuyor. Facebook ve Spotify gibi platformlarında içinde yer aldığı birçok firma, Epic Games'in mücadelesini haklı buluyor. Apple ise Epic Games'in geliştirici hesaplarını silebileceğini söyleyerek, Unreal Engine motoru kullanan tüm oyunları tehdit ediyor. Unreal Engine motorunun kavgada dile getirilmesi ise bir başka devi uyandırdı. Microsoft'u.

Microsoft, Epic Games için mahkemeye dilekçe verdi. Microsoft verdiği dilekçede Epic Games'e destek çıktı. Microsoft'un Epic Games'ten yana tavır aldığını ise Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer doğruladı.

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx