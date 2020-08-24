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Microsoft Apple-Epic Games savaşında tarafını seçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Apple ile Epic Games arasındaki Fortnite savaşında Microsoft da tarafını belli etti. Microsoft, Apple'ın politikasına karşı Epic Games'ten yana olmayı seçti. Hatta Microsoft, Unreal Engine için mahkemeye dilekçe dahi sundu.

Microsoft Apple-Epic Games savaşında tarafını seçti!

Fortnite ile birlikte ortaya çıkan Apple-Epic Games savaşında sular durulmuyor. Facebook ve Spotify gibi platformlarında içinde yer aldığı birçok firma, Epic Games'in mücadelesini haklı buluyor. Apple ise Epic Games'in geliştirici hesaplarını silebileceğini söyleyerek, Unreal Engine motoru kullanan tüm oyunları tehdit ediyor. Unreal Engine motorunun kavgada dile getirilmesi ise bir başka devi uyandırdı. Microsoft'u.

MİCROSOFT EPİC GAMES'E DESTEK OLDU

Microsoft, Epic Games için mahkemeye dilekçe verdi. Microsoft verdiği dilekçede Epic Games'e destek çıktı. Microsoft'un Epic Games'ten yana tavır aldığını ise Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer doğruladı.

Phil Spencer Twitter hesabından attığı bir tweet ile Epic Games'e destek verdiklerini duyurdu. Spencer, ''Epic'in en son Apple teknolojisine erişmesini sağlamak, oyun geliştiricileri ve oyuncular için doğru olandır.'' açıklamasında bulundu. Microsoft Oyun Geliştirme Deneyimi Genel Müdürü Kevin Gammill'in açıklamaları ise mahkemede verilen dilekçede yer aldı.

Unreal Engine

'APPLE OYUN GELİŞTİRİCİLERİNE ZARAR VERECEK'

Kevin Gammill dilekçede, "Apple'ın Epic'in iOS veya macOS için Unreal Engine'i geliştirmeyi ve desteklemeyi sonlandırmasının oyun geliştiricilerine ve oyunculara zarar vereceğini" yazdı. Gammill, özellikle Microsoft'un iPhone ve iPad için Forza Street yarış oyununu örnek göstererek Unreal Engine kullanan oyunların "önemli bir dezavantaj" yaşayacağını söyledi. Bakalım Microsoft'un desteği Apple'a geri adım attıracak mı?

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