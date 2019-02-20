HABER

Microsoft: ‘Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütleri Siber Saldırı Altında’

20.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Microsoft, Salı günü yaptığı açıklamada Strontium adlı grubun altı farklı Avrupa ülkesinde yüzden fazla araştırma merkezi ve düşünce kuruluşu çalışanının e-posta hesap bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı

Microsoft: ‘Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütleri Siber Saldırı Altında’

Microsoft, Salı günü yaptığı açıklamada Strontium adlı grubun altı farklı Avrupa ülkesinde yüzden fazla araştırma merkezi ve düşünce kuruluşu çalışanının e-posta hesap bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı. Saldırıda hedef alınan kurumlar arasında Aspen Enstitüsü, Alman Marshall Fonu ve Almanya Dış İlişkiler Konseyi gibi uluslararası çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da yer alıyor.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ancak saldırının Fancy Bear ya da APT28 olarak da bilinen Strontium tarafından düzenlendiği inancının güçlü olduğu kaydedildi. Amerikalı yetkililer, bu grubun Rus istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Storntium’un saldırıları, 2018 yılı Eylül-Aralık döneminde düzenlediği tahmin ediliyor.

Bu tür saldırıların ve asılsız haberlerin 2016 ABD’de başkanlık seçimleriyle İngiltere’de Brexit referandumu gibi kritik siyasi gelişmelere etki ettiği iddiaları yaygınlaşırken, teknoloji firmaları da bu tür saldırıları engellemede yetersiz kalmakla eleştiriliyor.

Saldırının hedefindeki kurumlardan Alman Marshall Fonu Başkanı Karen Donfried, demokratik değerlerin güçlendirilmesi için çalışan bir kurumun hedef alınmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Bu kuruluş, Rusya’nın önemli seçimlere bu tür eylemlerle müdahale etme çabası olduğunu araştırmalarında ve yayınlarında sıklıkla gündeme getiren kuruluşlardan biri.

Saldırının hedefindeki kurumlardan Alman Marshall Fonu Başkanı Karen Donfried, demokratik değerlerin güçlendirilmesi için çalışan bir kurumun hedef alınmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Almanya Dış İlişkiler Konseyi Sözcüsü Eva-Maria McCormack ise siber saldırıların siyasi ve sivil alanda çok daha fazla dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor
Almanya ve İngiltere Arasında Suudi Arabistan KriziAlmanya ve İngiltere Arasında Suudi Arabistan Krizi
İYİ Parti Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermek için çözüm arıyorİYİ Parti Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermek için çözüm arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Rüzgar sayesinde yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Putin'den büyük gözdağı: Hepsini hedef alacağız

Sokak köpeğini öldüresiye yumruklayan bu adam aranıyor

Sokak köpeğini öldüresiye yumrukladı!

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

Mega deprem için tarih verildi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.