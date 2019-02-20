Microsoft: ‘Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütleri Siber Saldırı Altında’

Microsoft, Salı günü yaptığı açıklamada Strontium adlı grubun altı farklı Avrupa ülkesinde yüzden fazla araştırma merkezi ve düşünce kuruluşu çalışanının e-posta hesap bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı. Saldırıda hedef alınan kurumlar arasında Aspen Enstitüsü, Alman Marshall Fonu ve Almanya Dış İlişkiler Konseyi gibi uluslararası çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da yer alıyor.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ancak saldırının Fancy Bear ya da APT28 olarak da bilinen Strontium tarafından düzenlendiği inancının güçlü olduğu kaydedildi. Amerikalı yetkililer, bu grubun Rus istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Storntium’un saldırıları, 2018 yılı Eylül-Aralık döneminde düzenlediği tahmin ediliyor.

Bu tür saldırıların ve asılsız haberlerin 2016 ABD’de başkanlık seçimleriyle İngiltere’de Brexit referandumu gibi kritik siyasi gelişmelere etki ettiği iddiaları yaygınlaşırken, teknoloji firmaları da bu tür saldırıları engellemede yetersiz kalmakla eleştiriliyor.