Microsoft, Bing'i Microsoft Bing adıyla yeniledi!

Microsoft, son yıllarda logolarında veya hizmetlerinin isimlerinde bazı değişiklikler yaparak yeniden markalaştırma çalışmaları yapıyor. Buna örnek olarak Microsoft 365 adıyla yeniden markalaştırılan Microsoft 365'i ekleyebiliriz. Microsoft, yaptığı çalışmalarda ise genellikle Microsoft adının geçmesine önem veriyor. Böylece ABD'li firma, tıpkı Apple gibi (Apple Watch, Apple One, Apple TV) kendi ekosistemini kendi adıyla oluşturmuş oluyor. Microsoft'un yeniden markalaştırma çabalarının son meyvesi ise arama motoru Bing oldu.

BİNG GİTTİ, MİCROSOFT BİNG GELDİ

Microsoft, Bing hakkında yeni bir blog yazısı yayınladı. Yayınlanan blog yazısında Bing adının Microsoft Bing olarak değiştirildiği duyuruldu. Arama motorunun sadece ismi değil, logosu da değişti.

Microsoft, Bing'e ya da yeni adıyla Microsoft Bing'e bir logo daha ekledi. Böylece arama motoru iki farklı logo kullanmaya başladı. Bu logolardan biri Microsoft Bing'in ana sayfasında, diğer ise Bing adının yanında kullanılacak. Ancak önümüzdeki günlerde Microsoft'un her iki logodan birini kaldırması muhtemel.