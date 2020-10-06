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Microsoft, Bing'i Microsoft Bing adıyla yeniledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Microsoft, Bing arama motorunun adını değiştirdi. Microsoft yayınladığı blog yazısıyla birlikte Google rakibi arama motoru Bing'in adının Microsoft Bing olarak değiştirildiğini açıkladı. Peki Microsoft Bing'in adını neden değiştirdi?

Microsoft, Bing'i Microsoft Bing adıyla yeniledi!

Microsoft, son yıllarda logolarında veya hizmetlerinin isimlerinde bazı değişiklikler yaparak yeniden markalaştırma çalışmaları yapıyor. Buna örnek olarak Microsoft 365 adıyla yeniden markalaştırılan Microsoft 365'i ekleyebiliriz. Microsoft, yaptığı çalışmalarda ise genellikle Microsoft adının geçmesine önem veriyor. Böylece ABD'li firma, tıpkı Apple gibi (Apple Watch, Apple One, Apple TV) kendi ekosistemini kendi adıyla oluşturmuş oluyor. Microsoft'un yeniden markalaştırma çabalarının son meyvesi ise arama motoru Bing oldu.

BİNG GİTTİ, MİCROSOFT BİNG GELDİ

Microsoft, Bing hakkında yeni bir blog yazısı yayınladı. Yayınlanan blog yazısında Bing adının Microsoft Bing olarak değiştirildiği duyuruldu. Arama motorunun sadece ismi değil, logosu da değişti.

Microsoft Bing

Microsoft, Bing'e ya da yeni adıyla Microsoft Bing'e bir logo daha ekledi. Böylece arama motoru iki farklı logo kullanmaya başladı. Bu logolardan biri Microsoft Bing'in ana sayfasında, diğer ise Bing adının yanında kullanılacak. Ancak önümüzdeki günlerde Microsoft'un her iki logodan birini kaldırması muhtemel.

Microsoft Bing logo

İŞTE MİCROSOFT BİNG KARARININ NEDENİ

Microsoft Bing değişikliğinin Microsoft'a göre haklı bir nedeni var. Firma, arama motorunun Microsoft Edge'deki gizli aramayı, Windows görev çubuğundaki hızlı aramaları, Microsoft 365'teki aramayı ve bunun gibi daha birçok Microsoft ürününe ait 'arama' görevini desteklediği için böyle bir karar aldığını belirtiyor. Yani yazılım devi böylece hizmetlerinin isimlendirmesinde bir bütünlük sağlıyor.

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